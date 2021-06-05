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«Форталеза» — «Интернасьонал». Прогноз на матч бразильской Серии А (06.06.2021)

сегодня, 20:04

«Форталеза» примет на своем поле «Интернасьонал» в рамках второго тура чемпионата.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

В этом матче можно поставить на победу «Форталезы» или ничейный исход по коэффициенту 1.6. Также можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Форталеза» находится на четвертой строчке в турнирной таблице бразильской Серии А. Этот клуб провел в чемпионате всего одну игру и выиграл ее. В активе команды три очка. «Форталеза» разобралась с «Атлетико Минейро», забив клубу два мяча. Это позволило команде подняться на вершину таблицы.

«Интернасьонал» находится на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда, в отличие от соперника, стартовала не так хорошо. В активе клуба один балл, команда сыграла вничью со «Спорт Ресифи». Этот поединок завершился со счетом 2:2. Несмотря на не лучший старт, следить за выступлениями этого клуба очень интересно.

Информация для ставок

● «Интернасьонал» не проигрывает вот уже пять игр кряду во всех турнирах
● «Форталеза» не проигрывает десять игр кряду во всех турнирах
● «Интернасьонал» забил пять мячей в пяти последних матчах во всех турнирах

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что второй гол забьют хозяева поля по коэффициенту 4.05. Также можно поставить на то, что первый гол будет забит с 1 по 30 минуту по 3.50.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 2.75 на победу «Америка Минейро» в матче с «Коринтиансом».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.01 1.85 1.57 2.47
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