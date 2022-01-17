«Халл Сити» — «Блэкберн Роверс». Прогноз на матч Чемпионшипа (19.01.2022)

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вчера, 16:53

19 января 2022 года состоится поединок в рамках 24-го тура Английского Чемпионшипа. Это матч «Халл Сити» против «Блэкберн Роверс». Игра пройдет на стадионе «МКМ Стэдиум» в Халле. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Блэкберн Роверс». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа хозяев в 3.05. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.20.

Форма команд

«Халл Сити» в нынешнем сезоне идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 пункта. У команды шесть побед, пять ничьих и 14 поражений. У коллектива 20 забитых и 31 пропущенный мяч в Чемпионшипе. В последних играх «Халл Сити» играет не лучшим образом, команда регулярно теряет очки — поражение от «Сток Сити» со счетом 0:2, а также фиаско в матче с «Блэкпулом» 1:0 и «Ноттингем Форест» 2:1. Ни в одной из этих встреч команда не набрала баллов.

«Блэкберн Роверс» идет в нынешнем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице и имеет в активе 49 пунктов. У команды 14 побед, семь ничьих и пять поражений. Коллектив забил 44 мяча и пропустил 28 голов. В последних матчах «Блэкберн» выступает очень хорошо, команда активно набирает баллы — победы над «Кардиффом» со счетом 0:1 и «Барнсли» 2:1, а также ничейный исход с «Хаддерсфилдом».

Информация для ставок

«Блэкберн Роверс» проиграл всего один матч из последних пяти

«Халл Сити» не побеждает шесть игр кряду

У «Блэкберн Роверс» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Блэкберн Роверс» по коэффициенту 4.70. Несмотря на проблемы с атакой в последних матчах, «Роверс» все еще способен побеждать даже с минимальным преимуществом.