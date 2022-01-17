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«Халл Сити» — «Блэкберн Роверс». Прогноз на матч Чемпионшипа (19.01.2022)

вчера, 16:53

19 января 2022 года состоится поединок в рамках 24-го тура Английского Чемпионшипа. Это матч «Халл Сити» против «Блэкберн Роверс». Игра пройдет на стадионе «МКМ Стэдиум» в Халле. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 3.12 3.36 2.40
1XBET 3.12 3.36 2.40
BetBoom 3.08 3.28 2.38

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Блэкберн Роверс». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа хозяев в 3.05. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.20.

Форма команд

«Халл Сити» в нынешнем сезоне идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 пункта. У команды шесть побед, пять ничьих и 14 поражений. У коллектива 20 забитых и 31 пропущенный мяч в Чемпионшипе. В последних играх «Халл Сити» играет не лучшим образом, команда регулярно теряет очки — поражение от «Сток Сити» со счетом 0:2, а также фиаско в матче с «Блэкпулом» 1:0 и «Ноттингем Форест» 2:1. Ни в одной из этих встреч команда не набрала баллов.

«Блэкберн Роверс» идет в нынешнем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице и имеет в активе 49 пунктов. У команды 14 побед, семь ничьих и пять поражений. Коллектив забил 44 мяча и пропустил 28 голов. В последних матчах «Блэкберн» выступает очень хорошо, команда активно набирает баллы — победы над «Кардиффом» со счетом 0:1 и «Барнсли» 2:1, а также ничейный исход с «Хаддерсфилдом».

Информация для ставок

«Блэкберн Роверс» проиграл всего один матч из последних пяти
«Халл Сити» не побеждает шесть игр кряду
У «Блэкберн Роверс» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Блэкберн Роверс» по коэффициенту 4.70. Несмотря на проблемы с атакой в последних матчах, «Роверс» все еще способен побеждать даже с минимальным преимуществом.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.74 2.21
1XBET 1.74 2.21
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:23
Игра на три результата
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