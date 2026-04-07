В Италии увлекательная чемпионская гонка. «Наполи» без Лукаку и Хёйлунда дожал «Милан»

сегодня, 10:00

Обыграли конкурента, уже вторые – и охотятся на «Интер».

Неаполитанцы – без главной атакующей силы

Домашний матч против «Милана» был для «Наполи» контрольной точкой. Команда тяжело вкатывалась в 2026 год (одна победа в четырёх турах) – и только оказавшись на четвёртой строчке, начала набирать ход. Четыре победы подряд – после удачной серии предстояло сыграть с «россонери». Команды в таблице разделял один балл. Перед такой важной игрой «Наполи» лишился сразу двух нападающих.

С Ромелу Лукаку начались разбирательства после инцидента в паузу на матчи сборных. Форварда отпустили к «красным дьяволам» – но на товарищеские матчи в США тот не поехал, приступил к индивидуальным занятиям на родине. Причём это не было согласовано с клубом. «Наполи» от таких действий в замешательстве, Ромелу просит проявить понимание – тяжёлый сезон, эмоциональная яма на фоне травм и семейной трагедии (умер отец). По его словам, снова начало беспокоить здоровье, решил перестраховаться. При этом к прошлому вторнику в расположении «Наполи» так и не появился.

У Конте была качественная альтернатива – в команду хорошо вписался Хёйлунд и наколотил уже 10 мячей. Перед самой игрой выяснилось, что датчанин травмировался в сборной и может пропустить матч. Для команды, которая вот уже вот уже шесть туров кряду забивает не больше двух мячей, отсутствие двух лидеров атаки – ключевая потеря. А ведь также недосчитались Нереса, Ррахмани, Ди Лоренцо, Вергары (все – в лазарете).

Много борьбы за мяч, проблемы в финальной трети – хватило одного гола

Не стоит забывать и то, против кого предстояло сыграть. Массимилиано Аллегри – главный амбассадор вязкого тягучего футбола. Когда креативные лидер есть, игра становится чуть ярче – но всегда это схема с тремя центральными защитниками и вязкая игра на своей половине. Как раз с таким соперником просто необходим таран, который прорубит себе дорогу на ударную позицию. И «Наполи» очень усложняло жизнь то, что на поле не было двух топ-форвардов, способных на такое. К чужим воротам хозяева смогли подобраться уже ближе к 20-й минуте, а первый удар получился после того, как Спинаццола взял игру на себя и пошёл в обыгрыш.

Вышедший на острие Джоване неплохо смотрелся как временная альтернатива отсутствующим. Из игрового ритма не выпадал, в первом тайме забросом искал замыкающего, плюс на 37-й минуте выскочил в контратаку – до удара довёл, но и удар успели заблокировать. За 70 минут на поле бразилец дважды пробил по воротам – при этом четыре раза залезал в офсайд (всего у «Наполи» – пять).

Из болота неаполитанцев вытащил Маттео Политано. Опытный итальянец освежил игру уже по ходу второго тайма. Ему понадобилось всего пять минут. Маттео после заброса Оливейры открывался на дальней штанге – мяч от Де Винтера отскочил прямо на ногу латералю и тот расстрелял ближний угол. В итоге «россонери» не нашли, чем ответить, финального штурма как такового не было – и неаполитанцы удержали победный счёт.

Чемпионство – не цель Аллегри

Менеджер «Милана» прагматичен в оценке турнирной ситуации – вот что он сказал после поражения в Неаполе:

Нам определенно нужно улучшить свою игру, нам еще предстоит поработать, чтобы достичь нашей цели – попасть в Лигу чемпионов. Гонка за скудетто сейчас не для нас, «Интер» опережает нас на девять очков, а «Наполи» сейчас впереди. Нам нужно сосредоточиться на себе, играя матч за матчем. Сейчас мы движемся к нашей цели, но это не решится в течение недели или двух. Нам нужно сохранить это преимущество, стараясь выигрывать матчи.

После чемпионства в сезоне-21/22 «россонери» бросает из жара в холод. Уже попрощались со Стефано Пиоли, обожглись на Фонсеке и Консейсау. «Милан» после восьмого места ищет стабильности, чтобы начать строить полноценный проект. Для опытного Массимилиано важнее двигаться поступательно – и начать с возвращения в ЛЧ . Тем более что отставание от «Интера» – девять очков, а «Наполи» куда более мотивирован и опытен.

«Интер» уже выдавал неудачную серию

Конте же такой победой доволен – это показатель чемпионского духа, который он приносит в каждую свою команду:

Эта победа вселяет в нас огромный энтузиазм и уверенность, потому что мы никогда не должны забывать, что если мы занимаем второе место, то это благодаря тем ребятам, которые компенсировали все наши потери в этом сезоне. Теперь нам нужно продолжать двигаться вперед, ведь осталось семь туров, и мы сделали важный шаг к Лиге чемпионов, которая является нашей целью. Теперь мы должны постараться остаться на вершине и защитить свою позицию. Мы знаем, что «Интер» заслуживает быть первым в таблице, мы рядом, и должны сосредоточиться на себе.