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«Хайденхайм» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (22.10.2023)

вчера, 19:03
Хайденхайм

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.403.692.94
Лига Ставок 2.39 3.70 2.95
Pari 2.35 3.70 2.90

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.18. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.57.

Форма команд

«Хайденхайм» старается цепляться за каждые очки в Бундеслиге и на данный момент команда добыла уже семь баллов. Это позволяет ей занимать 10 место и избегать зоны вылета, в которую попадать не хочет никто. На своем поле с менее удачливым соперником хозяева вполне могут побороться за еще одну победу в элитном дивизионе. В прошлом туре «Хайденхайм» проиграл на выезде «Айнтрахту» (0:2), а ранее на своем поле одолел кризисный «Унион» (1:0).

«Аугсбург» не смог нормально войти в сезон и за стартовые семь туров нажил себе лишь пять очков. Команда очень близко находится от зоны вылета, а именно на 15 месте и нуждается в баллах. В игре с новичком Бундеслиги гости будут рассчитывать на благоприятынй результат, но врялд ли им будет просто. Два последних матча «Аугсбурга» завершились поражениями от «Дармштадта» (1:2) и «Фрайбурга» (0:2).

Информация для ставок

  • «Хайденхайм» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Аугсбург» забивал в шести из десяти последних встречах
  • «Аугсбург» одолел «Хайденхайм» в трех последних личных встречах

Прогноз

Оба коллектива мотивированы на победу, но мы предполагаем, что более удачливыми окажутся хозяева. Рекомендуем сделать ставку на победу «Хайденхайма» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.46 1.33 2.17 1.75 1.71 2.23
Лига Ставок 2.17 1.71 1.72 2.15
Pari 2.15 1.72
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:08
Предположу, что будет обоюдоострая игра с забитыми голами - ОЗ+2,5.
Гость
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