«Хайденхайм» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (22.10.2023)

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вчера, 19:03

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.18. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.57.

Форма команд

«Хайденхайм» старается цепляться за каждые очки в Бундеслиге и на данный момент команда добыла уже семь баллов. Это позволяет ей занимать 10 место и избегать зоны вылета, в которую попадать не хочет никто. На своем поле с менее удачливым соперником хозяева вполне могут побороться за еще одну победу в элитном дивизионе. В прошлом туре «Хайденхайм» проиграл на выезде «Айнтрахту» (0:2), а ранее на своем поле одолел кризисный «Унион» (1:0).

«Аугсбург» не смог нормально войти в сезон и за стартовые семь туров нажил себе лишь пять очков. Команда очень близко находится от зоны вылета, а именно на 15 месте и нуждается в баллах. В игре с новичком Бундеслиги гости будут рассчитывать на благоприятынй результат, но врялд ли им будет просто. Два последних матча «Аугсбурга» завершились поражениями от «Дармштадта» (1:2) и «Фрайбурга» (0:2).

Информация для ставок

«Хайденхайм» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Аугсбург» забивал в шести из десяти последних встречах

«Аугсбург» одолел «Хайденхайм» в трех последних личных встречах

Прогноз

Оба коллектива мотивированы на победу, но мы предполагаем, что более удачливыми окажутся хозяева. Рекомендуем сделать ставку на победу «Хайденхайма» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45.