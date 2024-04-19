«Хайденхайм» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (20.04.2024)

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сегодня, 15:28

Ставки букмекеров

Букмекеры считают гостей большими фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Хайденхайма», могут поставить по коэффициенту 6.3. Коэффициент на ничью составляет 5.2.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по 2.1, в то время как низовой исход оценивается по 1.75. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Хайденхайм» набрал шесть очков в пяти последних турах, что с натяжкой можно назвать средним результатом. Тем не менее, коллектив давно обезопасил себя от зоны вылета и на данный момент занимает 10 место с 34 баллами поэтому может спокойно доигрывать в сезон, в отличие от соперника, который еще имеет турнирные задачи. В прошлом туре чемпионата Германии «Хайденхайм» сыграл вничью с «Бохумом» (1:1), а ранее одолела на своем стадионе «Баварию» (3:2).

«РБ Лейпциг» догнал «Боруссию» Дортмунд по набранным очками и даже обогнал ее за счет дополнительных показателей. Коллектив идет на четвертом месте и отстает от «Штутгарта» на семь очков, а потом нужно сосредоточиться с полуфиналистом нынешней Лиги чемпионов. В случае потери очков гости снова могут пропустить «шмелей» вперед себя за несколько туров до конца сезона. Два последних матча «РБ Лейпциг» завершились уверенными победами над «Вольфсбургом» (3:0) и «Фрайбургом» на выезде (4:1).

Информация для ставок

«Хайденхайм» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем поле

«РБ Лейпциг» выиграл шесть из десяти матчей во всех турнирах за последнее время

«Хайденхайм» проиграл две последние встречи «РБ Лейпциг»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Исходя из статистики, предполагаем, что команды смогут как минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.