«Хайденхайм» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (20.04.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают гостей большими фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Хайденхайма», могут поставить по коэффициенту 6.3. Коэффициент на ничью составляет 5.2.
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завтра, 16:30
Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по 2.1, в то время как низовой исход оценивается по 1.75. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.
Форма команд
«Хайденхайм» набрал шесть очков в пяти последних турах, что с натяжкой можно назвать средним результатом. Тем не менее, коллектив давно обезопасил себя от зоны вылета и на данный момент занимает 10 место с 34 баллами поэтому может спокойно доигрывать в сезон, в отличие от соперника, который еще имеет турнирные задачи. В прошлом туре чемпионата Германии «Хайденхайм» сыграл вничью с «Бохумом» (1:1), а ранее одолела на своем стадионе «Баварию» (3:2).
«РБ Лейпциг» догнал «Боруссию» Дортмунд по набранным очками и даже обогнал ее за счет дополнительных показателей. Коллектив идет на четвертом месте и отстает от «Штутгарта» на семь очков, а потом нужно сосредоточиться с полуфиналистом нынешней Лиги чемпионов. В случае потери очков гости снова могут пропустить «шмелей» вперед себя за несколько туров до конца сезона. Два последних матча «РБ Лейпциг» завершились уверенными победами над «Вольфсбургом» (3:0) и «Фрайбургом» на выезде (4:1).
Информация для ставок
- «Хайденхайм» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем поле
- «РБ Лейпциг» выиграл шесть из десяти матчей во всех турнирах за последнее время
- «Хайденхайм» проиграл две последние встречи «РБ Лейпциг»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Исходя из статистики, предполагаем, что команды смогут как минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.