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«ХИФК» — «ХИК». Прогноз на матч Высшей лиги Финляндии (30.06.2021)

вчера, 22:28

«ХИФК» сыграет против «ХИКа» в рамках очередного тура чемпионата Финляндии. БК Фонбет представил котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.634.441.45
Лига Ставок 7.00 4.60 1.43
Мелбет 7.40 4.60 1.44
1XBET 7.40 4.60 1.44
BetBoom 8.80 4.50 1.45

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «ХИК». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.42. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.30 и на победу хозяев по 8.50.

Форма команд

В нынешнем сезоне «ХИФК» находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 15 баллов. Команда выиграла четыре поединка, трижды играла вничью и проиграла один матч. У клуба в активе десять забитых мячей и семь пропущенных голов. В последних матчах «ХИФК» играет неплохо, у клуба хорошие результаты, он часто набирает очки и находится в отличной форме.

«ХИК» находится на первом месте в турнирной таблице. В активе этого клуба — девять побед, одна ничья и ни одного поражения. Клуб набрал 28 очков. В активе «ХИКа» — 21 забитый мяч и пять пропущенных.

Информация для ставок

  • «ХИК» не проигрывает вот уже восемь матчей кряду
  • «ХИФК» не проигрывает три матча подряд
  • «ХИК» забил десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на тотал голов «ХИКа» больше 2.5 по коэффициенту 2.75. Также можно поставить на то, что первый гол в матче будет забит «ХИКом» по 1.32.

Ранее букмекеры предложили ставку на победу гостей с коэффициентом 1.65 в матче «Неман» — «Динамо» Минск.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.42 1.99 1.90 1.58 2.50
Лига Ставок 2.95 1.37 1.98 1.77 1.56 2.33
Мелбет 2.02 1.88
1XBET 2.02 1.88
BetBoom 3.00 1.41 1.98 1.86 1.57 2.47
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