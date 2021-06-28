«ХИФК» — «ХИК». Прогноз на матч Высшей лиги Финляндии (30.06.2021)

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вчера, 22:28

«ХИФК» сыграет против «ХИКа» в рамках очередного тура чемпионата Финляндии. БК Фонбет представил котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали « ХИК ». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.42. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.30 и на победу хозяев по 8.50.

Форма команд

В нынешнем сезоне «ХИФК» находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 15 баллов. Команда выиграла четыре поединка, трижды играла вничью и проиграла один матч. У клуба в активе десять забитых мячей и семь пропущенных голов. В последних матчах «ХИФК» играет неплохо, у клуба хорошие результаты, он часто набирает очки и находится в отличной форме.

« ХИК » находится на первом месте в турнирной таблице. В активе этого клуба — девять побед, одна ничья и ни одного поражения. Клуб набрал 28 очков. В активе «ХИКа» — 21 забитый мяч и пять пропущенных.

Информация для ставок

« ХИК » не проигрывает вот уже восемь матчей кряду

» не проигрывает вот уже восемь матчей кряду «ХИФК» не проигрывает три матча подряд

« ХИК » забил десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на тотал голов «ХИКа» больше 2.5 по коэффициенту 2.75. Также можно поставить на то, что первый гол в матче будет забит «ХИКом» по 1.32.

Ранее букмекеры предложили ставку на победу гостей с коэффициентом 1.65 в матче «Неман» — «Динамо» Минск.