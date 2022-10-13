«Химки» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (15.10.2022)

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вчера, 09:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Химки». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Факела» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.95. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.7.

Форма команд

«Химки» не могут выйти из затянувшегося кризиса и за последние пять туров набрали всего один пункт в РПЛ . Это опустило команду уже на предпоследнее место в турнирной таблице, где с восемью баллами она не может чувствовать себя комфортно. В домашней игре с «Факелом» хозяевам необходимо приложить все усилия, чтобы прервать неприятную серию без побед. Два последних матча «Химок» завершились поражениями в чемпионате от «Урала» и ЦСКА с одинаковым счетом (1:2).

«Факел» старается цепляться за очки в каждом поединке и часто добивается ничейных результатов. Тем не менее, клуб занимает 13 место с 10 баллами, которое все еще находится в зоне вылета. В предстоящей встрече коллектив может воспользоваться плохой формой подмосковного клуба и побороться за очки. В прошлом туре «Факел» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1), а ранее разошелся миром с «Торпедо» (2:2).

Информация для ставок

«Химки» проиграли девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Факел» не выигрывает на выезде уже восемь поединков подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Факел» выиграл только два матча у «Химок» из пяти последних

Прогноз

«Химки» не делают никаких шагов к исправлению ситуации, поэтому мы предполагаем, что гости из Воронежа смогут одержать успех в этой встрече. Сделать ставку на победу «Факела» можно по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.