«Химки» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (15.10.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Химки». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Факела» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.
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завтра, 14:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.95. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.7.
Форма команд
«Химки» не могут выйти из затянувшегося кризиса и за последние пять туров набрали всего один пункт в РПЛ. Это опустило команду уже на предпоследнее место в турнирной таблице, где с восемью баллами она не может чувствовать себя комфортно. В домашней игре с «Факелом» хозяевам необходимо приложить все усилия, чтобы прервать неприятную серию без побед. Два последних матча «Химок» завершились поражениями в чемпионате от «Урала» и ЦСКА с одинаковым счетом (1:2).
«Факел» старается цепляться за очки в каждом поединке и часто добивается ничейных результатов. Тем не менее, клуб занимает 13 место с 10 баллами, которое все еще находится в зоне вылета. В предстоящей встрече коллектив может воспользоваться плохой формой подмосковного клуба и побороться за очки. В прошлом туре «Факел» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1), а ранее разошелся миром с «Торпедо» (2:2).
Информация для ставок
- «Химки» проиграли девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Факел» не выигрывает на выезде уже восемь поединков подряд
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Факел» выиграл только два матча у «Химок» из пяти последних
Прогноз
«Химки» не делают никаких шагов к исправлению ситуации, поэтому мы предполагаем, что гости из Воронежа смогут одержать успех в этой встрече. Сделать ставку на победу «Факела» можно по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.