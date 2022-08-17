«Химки» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России. (20.08.2022)

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сегодня, 13:03

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Локомотив». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Химок» оценивается за 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Химки» не показывают очень высоких результатов, но борются в каждом матче за каждый балл и после пяти туров имеют в своем активе семь баллов, что позволяет им занимать девятое место в турнирной таблице. В предстоящем матче коллектив может воспользоваться плохой формой соперника и даже побороться за победу. Два последних матчей «Химок» завершились поражением от «Ахмата» (1:3) и победой над «Торпедо» (3:1).

«Локомотив» максимально разочаровывает своих болельщиков и после пяти туров чемпионата России вовсе находится в зоне вылета. «Железнодорожники» набрали всего три балла, и чтобы изменить ситуацию, им прежде всего необходимо прервать свою неприятную серию без побед. В прошлом туре «Локомотив» не смог обыграть «Крылья Советов», а ранее крупно проиграл «Краснодару» (0:3).

Информация для ставок

«Локомотив» не может выиграть уже шесть поединков подряд во всех турнирах

«Химки» уступили только в одном матче на своем стадионе из десяти последних

Пять из шести последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Локомотив» выиграл на выезде у «Химок» только два матча из пяти последних

Прогноз

Исходя из статистики, команды играют результативно в личных встречах, и мы предлагаем остановить свой выбор именно на этом исходе. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.