«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (25.02.2023)

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сегодня, 11:24

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Боруссия» Д. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Хоффенхайма» оценивается по 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.63. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Вердер» после ряда поражений в чемпионате, смог набрать шесть очков в последних двух турах Бундеслиги. На данный момент клуб из Бремена идет на восьмом месте с 27 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Команда уже создавала проблемы «Боруссии» Д, поэтому в этой встрече не стоит ждать легкой победы одной из команд. Два последних поединка «Вердера» завершились победами над «Штутгартом» (2:0) и «Вольфсбургом» (2:1).

«Боруссия» Д идет без потерь очков в последних турах Бундеслиги и это позволило «шмелям» сравняться по очкам (43) с «Баварией» и «Унионом». Чтобы выйти на чистое первое место, гостям необходимо побеждать ныне слабый «Хоффенхайм» и надеяться на ничью в личной встрече конкурентов. Два последних матча «Боруссии» Д завершились крупной победой над «Гертой» (4:1) и успехом в Лиге Чемпионов с «Челси» (1:0).

Информация для ставок

«Хоффенхайм» проиграл пять последних матчей во всех турнирах

Клуб из Дортмунда выиграл десять последних поединков во всех турнирах

«Хоффенхайм» проиграл «Боруссии» Д четыре из пяти последних встреч

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Боруссия» Д находится в неплохой форме и постарается добиться победы, чтобы как минимум выйти на второе место, а возможно и захватить лидерство. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.