«Хоффенхайм» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (25.02.2022)

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сегодня, 12:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Штутгарта» оценивается по 5.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.01. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Хоффенхайм» после ряда поражений в чемпионате, смог набрать шесть очков в последних двух поединках и теперь старается вернуть свои позиции месячной давности. Команда занимает пятое место с 37 баллами и отстает на 16 пунктов от лидера Бундеслиги. В поединке с командой из нижней части турнирной таблицы у коллектива есть хорошая возможность продлить победную серию. Две последние встречи «Хоффенхайма» завершились победами над «Вольфсбургом» (2:1) и «Арминией» (2:0).

«Штутгарт» давно не радует своих болельщиков в чемпионате и за последние пять туров не смог одержать ни одной победы. Команда располагается в зоне вылета, а именно на 17 месте с 19 очками. Чтобы покинуть «красную зону», тренерскому штабу необходимо поработать над обороной, ведь клуб пропустил уже 43 мяча, что является одним из худших результатов в Бундеслиге. В прошлом туре «Штутгарт» сыграл вничью с «Бохумом» (1:1), а ранее уступил «Байеру» (2:4).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Хоффенхайма» завершились исходом «обе забьют»

«Штутгарт» выиграл только два из десяти последних встреч во всех турнирах

Четыре из пяти последних поединков между клубами на поле «Хоффенхайма» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Хоффенхайм» проиграл два последних поединка «Штутгарту»

Прогноз

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и решают разные задачи. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее и продлят свою победную серию до трех поединков. Сделать ставку на победу «Хоффенхайма» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55.