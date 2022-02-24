«Хоффенхайм» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (25.02.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Штутгарта» оценивается по 5.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.
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завтра, 22:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.01. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.
Форма команд
«Хоффенхайм» после ряда поражений в чемпионате, смог набрать шесть очков в последних двух поединках и теперь старается вернуть свои позиции месячной давности. Команда занимает пятое место с 37 баллами и отстает на 16 пунктов от лидера Бундеслиги. В поединке с командой из нижней части турнирной таблицы у коллектива есть хорошая возможность продлить победную серию. Две последние встречи «Хоффенхайма» завершились победами над «Вольфсбургом» (2:1) и «Арминией» (2:0).
«Штутгарт» давно не радует своих болельщиков в чемпионате и за последние пять туров не смог одержать ни одной победы. Команда располагается в зоне вылета, а именно на 17 месте с 19 очками. Чтобы покинуть «красную зону», тренерскому штабу необходимо поработать над обороной, ведь клуб пропустил уже 43 мяча, что является одним из худших результатов в Бундеслиге. В прошлом туре «Штутгарт» сыграл вничью с «Бохумом» (1:1), а ранее уступил «Байеру» (2:4).
Информация для ставок
- Девять из десяти последних матчей «Хоффенхайма» завершились исходом «обе забьют»
- «Штутгарт» выиграл только два из десяти последних встреч во всех турнирах
- Четыре из пяти последних поединков между клубами на поле «Хоффенхайма» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Хоффенхайм» проиграл два последних поединка «Штутгарту»
Прогноз
Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и решают разные задачи. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее и продлят свою победную серию до трех поединков. Сделать ставку на победу «Хоффенхайма» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55.