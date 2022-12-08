Хорватия — Бразилия. Прогноз на матч чемпионата мира (09.12.2022)

1670473794

вчера, 07:29

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают большое предпочтение Нидерландам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.43. Поверить в успех Хорватии можно по 9. Ничейный результат котируется цифрой 4.8.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.05.

Форма команд

Сборная Хорватии с большим трудом преодолела групповой этап и не менее сложно первый раунд плей-офф чемпионата мира. Коллектив выступает на своем максимуме, поэтому в матче с главным фаворитом на победу на мундиале имеет очень низкие котировки. Можно с уверенностью сказать, что проход хорватов в полуфинал будет главной сенсаций турнира, несмотря на их статус вице-чемпиона мира. Два последних матча сборной Хорватии завершились ничьей с Бельгией (0:0) и победой над Японией после серии пенальти (2:1).

Сборная Бразилии довольно уверенно движется к своей цели и на прошлой стадии команде хватило 25 минут, чтобы снять все вопросы о победителе. Подопечные Тите являются фаворитами не только в этой встрече, но и во всем турнире, однако недооценивать соперника не стоит, ведь четыре года назад именно он составлял конкуренцию в финале нынешним чемпионам мира французам. В заключительной игре группового этапа Бразилия проиграла ничего не решающий матч Камеруну (0:1), а в 1/8 разгромила Южную Корею (4:1).

Информация для ставок

Сборная Хорватии не проигрывает уже 10 матчей подряд во всех турнирах

Бразилия выиграла три последних матча у Хорватии

Семь из десяти последних матчей сборной Бразилии завершились исходом «обе забьют — нет»

Три из четырех последних встреч между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Бразилия выглядит явным фаворитом и с первых минут начнет массированное наступление на европейскую сборную. Предлагаем поверить в уверенную победу коллектива из Южной Америки и сделать на них ставку с форой (-1.5) по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Лига Ставок.