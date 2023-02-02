«Интер» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (05.02.2023)

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вчера, 21:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Интер». Поставить на победу подопечных Симоне Индзаги можно по коэффициенту 1.93. Победа «Милана» оценивается по 3.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Интер» воспользовался неудачами конкурентов и вышел на чистое второе место в Серии А. В активе миланского клуба 40 очков, а отставание от «Наполи» составляет 13 баллов, что будет очень сложно отыграть. В принципиальном дерби с «Миланом», коллектив является фаворитом, но недооценивать соперника не стоит, не смотря на его проблемы с результатами. В матче кубка Италии «Интер» обыграл «Аталанту» (3:0), а ранее оказался сильнее «Кремонезе» на выезде (2:1).

«Милан» кажется находится в кризисе, ведь не может выиграть уже несколько матчей в чемпионате Италии и стремительно теряет позиции в таблице. Сейчас команда уже пятая с 38 баллами и в случае очередной неудачи наверняка опустится еще ниже. Два последних матча «Милана» завершились разгромным поражением от «Сассуоло» (2:5) и не менее крупной неудачей с «Лацио» (0:4).

Информация для ставок

«Интер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Милан» пропустил 15 мячей в пяти последних поединках во всех турнирах

«Интер» и «Милан» обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одном ничейном результате

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Интер» показывает очень уверенную игру и выглядит явным фаворитом в матче соседями по городу. Предполагаем, что подопечные Индзаги наберут три очка, а сделать ставку на их победу можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.93.