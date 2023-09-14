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«Интер» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (16.09.2023)

вчера, 12:36
Милан

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Интер». Команда играет номинально на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.13. Победа «Милана» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.163.533.55
Лига Ставок 2.22 3.60 3.45
Pari 2.15 3.50 3.50

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Интер», как и его нынешний соперник набрал максимальное количество очков за три тура, поэтому предстоящий матч будет интересен всем любителям европейского футбола. Битва этих клубов из одного города давно стала культовым противостоянием, и победа в дерби для них значит очень много. Два последних матча «Интера» завершились уверенными победами над «Фиорентиной» (4:0) и «Кальяри» (2:0).

«Милан» также взял хороший старт в Серии А и если продолжит набирать очки, то совсем скоро можно будет увидеть затяжное и интересное противостояние с «Интером». Тем не менее, в предстоящей встрече с главным и принципиальным конкурентов «красно-черным» важно, как минимум не проиграть. В прошлом туре Серии А «Милан» в тяжелом поединке обыграл на выезде «Рому» (2:1), а ранее разгромил на своем поле «Торино» (4:1).

Информация для ставок

  • «Интер» побеждает в шести последних матчах подряд
  • «Милан» забил 16 мячей в последних пяти поединках во всех турнирах
  • «Милан» проиграл четыре последних встречи «Интеру» подряд
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды находятся в хорошей физической форме и матч обещает быть интересным и результативным. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.92 1.45 1.96 1.93 1.54 2.61
Лига Ставок 2.87 1.42 1.95 1.89 1.54 2.50
Pari 1.93 1.90
Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:05
Поверю чуйке и букам,поставлю на Интер !
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:39
Дерби на свежака должно получиться очень зрелищным и интересным для болельщиков. а не то что прошлые матчи в чемпионате последние и битва в ЛЧ, где Интер явно сильнее соперника смотрелся. Сейчас Милан стал сильнее по всем направлениям, Интер и остался на вершине своей формы, которая еще зарождалась весной, так что в эмоциональном миланском дерби мы ждем много моментов и очень хорошую игру в атаке от обеих команд. ОЗ в данном случае напрашивается к возвращению в это противостояние.
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