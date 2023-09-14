«Интер» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (16.09.2023)

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вчера, 12:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Интер». Команда играет номинально на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.13. Победа «Милана» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Интер», как и его нынешний соперник набрал максимальное количество очков за три тура, поэтому предстоящий матч будет интересен всем любителям европейского футбола. Битва этих клубов из одного города давно стала культовым противостоянием, и победа в дерби для них значит очень много. Два последних матча «Интера» завершились уверенными победами над «Фиорентиной» (4:0) и «Кальяри» (2:0).

«Милан» также взял хороший старт в Серии А и если продолжит набирать очки, то совсем скоро можно будет увидеть затяжное и интересное противостояние с «Интером». Тем не менее, в предстоящей встрече с главным и принципиальным конкурентов «красно-черным» важно, как минимум не проиграть. В прошлом туре Серии А «Милан» в тяжелом поединке обыграл на выезде «Рому» (2:1), а ранее разгромил на своем поле «Торино» (4:1).

Информация для ставок

«Интер» побеждает в шести последних матчах подряд

«Милан» забил 16 мячей в последних пяти поединках во всех турнирах

«Милан» проиграл четыре последних встречи «Интеру» подряд

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды находятся в хорошей физической форме и матч обещает быть интересным и результативным. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.