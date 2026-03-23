Бразилия — Франция: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 07:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на товарищеский матч Бразилия — Франция, который состоится 26 марта 2026 года.

Бразилия

Новости вокруг сборной Бразилии всегда интересны, ведь у Карло Анчелотти огромный выбор среди всех игроков и главным событием стало отсутствие в заявке Неймара, который изо всех сил старается поехать с командой на чемпионат Мира. Несмотря на товарищеский статус поединка с Францией, на кону престиж сборной и по этим результатам все равно можно будет сделать оценку готовности одного из фаворитов на победу на очередном мундиале.

Два последних матча сборной Бразилии завершились ничьей с Тунисом (1:1) и победой над Сенегалом (2:0).

Франция

Сборная Франции блестяще прошла квалификацию и без труда заняла первое место в своей группе. У Дидье Дешама также отличный подбор исполнителей, которые готовы сыграть в старте на чемпионате мира. В игре с Бразилией вряд ли европейская сборная будет раскрывать много секретов, но намерения даже в товарищеской встрече настроены лишь на победу.

Два последних матча Франции завершились разгромом Украины (4:0) и выездной победой над Азербайджаном (3:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа Бразилия – 2.95

Ничья – 3.7

Победа Франция – 2.25

Статистика

Бразилия проиграла три из десяти последних поединка во всех турнирах

Франция выиграла три из пяти последних матче на выезде

Команды обменялись двумя победами в четырех последних личных встречах

Прогноз

Поставить на победу Бразилии в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.5. Предполагаем, что бразильцы начнут матч лучше и добьются временного преимущества, уйдя победителями после первой половины игры.