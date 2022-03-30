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«Сельта» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч Ла Лиги (02.04.2022)

вчера, 11:42
Реал (Мадрид)

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Реал» умеренным фаворитом противостояния. Ставки на победу гостей в линии букмекерской конторы Фонбет принимаются по коэффициенту 1.90. Заключить пари на викторию «Сельты» можно по котировке 3.90, а за ничью выставлена цена 3.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.113.741.95
Фонбет 4.00 3.65 1.90
Мелбет 4.04 3.82 1.97
1XBET 4.04 3.82 1.97

Аналитики также не определяются с возможной результативностью в предстоящей игре. Ставки на ТБ(2.5) голов играются по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

Футболисты «Сельты» одержали только одну победу в пяти прошлых турах Ла Лиги. Случилась она в домашней игре против «Мальорки» (4:3), после чего последовало поражение от «Вильярреала» (0:1) и дележка очков дома с «Бетисом» (0:0).

При этом «Сельта» уже не решает глобальных задач в испанском чемпионате. Клуб из Виго занимает 11-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета на 10 баллов.

«Реал» уверенно лидирует в турнирной таблице Примеры. Мадридский клуб организовал 20 побед и шесть ничьих в чемпионате, набрав в общей сложности 66 баллов.

В последней игре лиги «Реал» неожиданно уступил «Барселоне» (0:4) в родных стенах, тем самым прервав победную серию в лиге, которая длилась четыре тура. Вместе с тем «королевский клуб» стал участником четвертьфинала Лиги чемпионов, обыграв на своем поле ПСЖ (3:1).

Информация для ставок

  • «Реал» не проигрывал в 26 из прошлых 28 матчей Ла Лиги
  • «Реал» не пропускал голы в 3 предыдущих выездных матчах чемпионата
  • «Сельта» сыграла на ТМ(2,5) мячей в 6 из последних 7 матчей Ла Лиги
  • «Реал» Мадрид побеждал «Сельту» в 3 предыдущих очных матчах

Прогноз

«Реал» должен ответить на поражение от «Барселоны» в прошлом туре, чтобы не растерять преимущество над прямыми конкурентами. Поэтому, предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.90 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.99 1.44 2.00 1.90 1.56 2.56
Фонбет 1.95 1.85
Мелбет 2.00 1.94
1XBET 2.00 1.94
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:24
Победа команды Реал Мадрид в этом матче. Удачи
7mqwfd6vcd86
7mqwfd6vcd86
вчера в 12:37
Футбольный клуб «Реал» Мадрид одержит победу.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:45
«Сельта» победит.
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