«Сельта» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч Ла Лиги (02.04.2022)

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вчера, 11:42

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Реал» умеренным фаворитом противостояния. Ставки на победу гостей в линии букмекерской конторы Фонбет принимаются по коэффициенту 1.90. Заключить пари на викторию «Сельты» можно по котировке 3.90, а за ничью выставлена цена 3.80.

Аналитики также не определяются с возможной результативностью в предстоящей игре. Ставки на ТБ (2.5) голов играются по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

Футболисты «Сельты» одержали только одну победу в пяти прошлых турах Ла Лиги. Случилась она в домашней игре против «Мальорки» (4:3), после чего последовало поражение от «Вильярреала» (0:1) и дележка очков дома с «Бетисом» (0:0).

При этом «Сельта» уже не решает глобальных задач в испанском чемпионате. Клуб из Виго занимает 11-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета на 10 баллов.

«Реал» уверенно лидирует в турнирной таблице Примеры. Мадридский клуб организовал 20 побед и шесть ничьих в чемпионате, набрав в общей сложности 66 баллов.

В последней игре лиги «Реал» неожиданно уступил «Барселоне» (0:4) в родных стенах, тем самым прервав победную серию в лиге, которая длилась четыре тура. Вместе с тем «королевский клуб» стал участником четвертьфинала Лиги чемпионов, обыграв на своем поле ПСЖ (3:1).

Информация для ставок

«Реал» не проигрывал в 26 из прошлых 28 матчей Ла Лиги

«Реал» не пропускал голы в 3 предыдущих выездных матчах чемпионата

«Сельта» сыграла на ТМ(2,5) мячей в 6 из последних 7 матчей Ла Лиги

«Реал» Мадрид побеждал «Сельту» в 3 предыдущих очных матчах

Прогноз

«Реал» должен ответить на поражение от «Барселоны» в прошлом туре, чтобы не растерять преимущество над прямыми конкурентами. Поэтому, предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.90 в БК Фонбет.