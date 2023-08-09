«Карабах» — ХИК. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (10.08.2023)

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сегодня, 17:18

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Карабаху». Коэффициент на их победу составит 1.4. Успех ХИК оцениваются по коэффициенту 8 в букмекерской конторе Лига Ставок. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 4.6.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.95. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.85. «Обе забьют» — 2.3, хотя бы одна команда не забьет – 1.65.

Форма команд

«Карабах» неплохо выглядел в прошлом раунде квалификации Лиги Чемпионов, но команде не хватило одного мяча, чтобы продолжить борьбу в турнире рангом выше. Тем не менее, клуб из Азербайджана является большим фаворитом в противостоянии с ХИК и уже на своем поле может добыть крупное преимущество, чтобы сильно не переживать за ответную встречу. Два последних матча «Карабаха» завершились минимальным поражением от «Зири» (0:1) в чемпионате и ничьей с «Ракувом» в Лиге Чемпионов (1:1).

ХИК , как и его предстоящий соперник не смог пробиться в полуфинал квалификации Лиги Чемпионов, хоть и выиграл первый поединок. Букмекеры совсем не верят в команду и отдают ей роль абсолютного аутсайдера в этот противостоянии. Тем не менее, коллектив может создать проблемы своему сопернику и постараться пройти дальше. В прошлом туре чемпионата ХИК крупно обыграл «Мариехамн» (4:2), а в Лиге Чемпионов уступил на выезде «Мольде» (0:2).

Информация для ставок

«Карабах» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

ХИК одержал лишь две победы в десяти последних матча на выезде

одержал лишь две победы в десяти последних матча на выезде «Карабах» забивал в девяти из десяти последних матчей на своем поле

Прогноз

«Карабах» очень уверенно выглядит в домашних стенах, поэтому мы предполагаем, что фаворит этого противостояние сможет одержать уверенную победу. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.17.