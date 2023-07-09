«Колон» — «Бельграно». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (10.07.2023)

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вчера, 14:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Колон». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Бельграно» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 2.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно с коэффициентом 1.52. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.12.

Форма команд

«Колон» в последних пяти матчах чемпионата Аргентины смог одержать только одну победу, что определенно беспокоит болельщиков и руководство клуба. Команда занимает низкое для себя 24 место с 24 набранными баллами и нуждается в положительных результатах и эмоциях. В предстоящей игре с командой из зоны плей-офф у футболистов будет отличный шанс набрать важные три балла и вернуть уверенность в своих силах. Два последних матча «Колона» завершились поражениями от «Ривер Плейт» (0:2) и «Расинга» (0:4).

«Бельграно» набрал только три очка за четыре последних матча в Суперлиге Аргентины, но благодаря прошлым результатам, все еще остается в зоне плей-офф, а именно на девятом месте. В активе клуба 34 балла, и он опережает ближайшего соперника всего на один пункт, поэтому любая осечка опустить его вниз на одну-две позиции. В прошлом туре «Бельграно» проиграл на своем поле «Барракас Сентраль» (0:2), а ранее уступил на выезде и «Институто» (1:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Колон» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Бельграно» уступил в пяти последних выездных матчах подряд

«Бельграно» выиграл два из пяти встреч с «Колон» за последнее время

Прогноз

«Колон» показывает не лучшие результаты, однако в этом матче за счет фактора домашнего поля у команды есть отличный шанс набрать важные три очка, учитывая неприятную выездную серию «Бельграно» из поражений. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.