«Кортрейк» — «Эйпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (22.01.2022)

1642582348

19 января 2022, 11:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Кортрейк». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.96. Победа «Эйпена» оценивается по 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.69.

Форма команд

«Эйпен» в последних матчах не может найти свою игру и даже набрать очки. Серия поражений из нескольких поединков откинула команду уже на 12 место с 25 очками в активе, и чтобы не опуститься еще ниже тренерскому штабу необходимо вносить срочные коррективы. Клуб пропустил уже 38 мячей, что является четвертым снизу результатом и огорчает болельщиков. Последние два матча «Эйпена» в чемпионате завершились поражениями от «Серкль Брюгге» и «Сент-Трюйденом» с одинаковым счетом (0:2).

«Кортрейк» на данный момент является середняком чемпионата Бельгии, и в последних пяти матчах смог набрать 10 очков. Клуб занимает девятое место в турнирной таблице и отстает от зоны плей-офф только за счет дополнительных показателей. В прошлом туре высшей лиги Бельгии «Кортрейк» сыграл на выезде с «Гентом» (2:2), а ранее оказался сильнее одного из аутсайдеров «Серен Юнайтед» (2:0).

Информация для ставок

Пять из семи последних матчей «Кортрейка» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Эйпен» проиграл пять из шести последних выездных встреч во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Эйпену» будет непросто в этом поединке, так как команда очень плохо выступает на выезде и будет вынужден надеяться на контратаки. Предполагаем, что «Кортрейк» окажется сильнее и заберет победу, а сделать ставку на него можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.96.