«Кельн» — «Гамбург». Прогноз на матч кубка Германии (18.01.2022)

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вчера, 11:00

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Кельна» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.73. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.5, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 4.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.66. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.31. Ставка на «обе забьют» составляет 1.66.

Форма команд

«Кельн» уверенно держится в середине турнирной таблицы чемпионата Германии и при определенных раскладах может побороться за зону еврокубков. Команда набрала 28 очков и занимает девятое место, а также имеет хорошие шансы на проход в четвертьфинал кубка страны, играя с представителем низшего дивизиона. В последнем матче чемпионата «Кельн» крупно уступил «Баварии» (0:4), а в прошлой стадии кубка Германии оказался сильнее «Штутгарта» (2:0).

«Гамбург» озадачен проблемой выхода в Бундеслигу и ведет ожесточенную борьбу во втором дивизионе. Коллектив занимает текущее пятое место в чемпионате и отстает от лидера на шесть пунктов. Тем не менее, в кубке Германии клуб постарается зайти как можно дальше и матч с «Кельном» обещает быть сложным и напряженным. На прошлом этапе кубка страны «Гамбург» в серии пенальти прошел «Нюрнберг» (2:1), а в прошлом туре сыграл вничью с «Динамо» Дрезден (1:1).

Информация для ставок

«Кельн» проиграл только два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Гамбург» забивал в восьми из десяти матчах на выезде

«Кельн» проиграл четыре из шести последних встреч с «Гамбургом»

Три последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Кельн» показывает качественный футбол в последних матчах, поэтому «Гамбургу» будет очень сложно противостоять более высокому по рангу сопернику. Рекомендуем сделать ставку на победу «Кельна» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Фонбет.