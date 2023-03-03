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«Лион» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (05.03.2023)

сегодня, 10:43
Лион

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лион». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно с коэффициентом 1.53. Победа «Лорьяна» оценивается по 5.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.4.

Франция. Лига 1 2022/2023
Лион
Лорьян
ВыигрышПроигрышВыигрышВыигрышНичья
- : -
05 марта 2023, 19:05
воскресенье
ПроигрышВыигрышПроигрышНичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.564.515.96
Лига Ставок 1.58 4.40 5.60
1XBET 1.58 4.50 6.20

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.13. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Лион» набрал 10 очков в пяти последних турах Лиги 1, что является достаточно неплохим результатом по сравнению с предыдущими. Команда занимает девятое место с 38 очками и отстает от нынешнего соперника всего на один пункт, поэтому победа над ним точно принесет хозяевам повышение по таблице. В прошлом туре «Лион» обыграл на выезде «Анже» (3:1), а в кубке Франции одолел «Гренобль» (2:1).

«Лорьян» на старте сезона шел в лидирующей группе, но не смог продолжить в должном темпе свои выступление. Сейчас коллектив располагается на восьмом месте с 39 баллами и ему очень важно не опуститься еще ниже. В прошлом матче чемпионата Франции «Лорьян» на своем поле уступил «Осеру» (0:1), а ранее крупно одолел аутсайдера «Аяччо» (3:0).

Информация для ставок

  • «Лион» проиграл только два из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей «Лион» закончились исходом «обе забьют — нет»
  • «Лион» выиграл только три встречи из последних десяти с «Лорьяном»
  • Шесть последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды выступают нестабильно, но в личных встречах часто забивают друг другу. Предлагаем и в этот раз выбрать вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.40 1.34 2.17 1.75 1.71 2.23
Лига Ставок 2.14 1.69 1.69 2.14
1XBET 2.21 1.78
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