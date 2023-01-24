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«Майнц» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (25.01.2023)

вчера, 19:10
Боруссия

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. В случае победы «Майнца», зайдет коэффициент 2.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.113.732.31
Лига Ставок 3.35 3.70 2.12
Мелбет 3.46 3.86 2.14

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Майнц» не может выиграть уже несколько матчей в Бундеслиге, и такая ситуация не нравится ни болельщикам, ни руководству. Перед стартом очередного тура команда занимает 12 место с 20 очками. В предстоящей матче с «Боруссией» Д коллективу очень важно, как минимум не проиграть. В прошлом туре «Майнц» сыграл вничью со «Штутгартом» (1:1), а в товарищеской игре сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (2:2).

«Боруссия» Д устроила настоящее шоу в прошлом туре с «Аугсбургом» (4:3), что поставило много вопросов о качестве обороны перед тренерским штабом. На данный момент «шмели» идут только на шестом месте с 28 баллами, но расстояние до второй позиции всего два балла. Кроме последнего тура «Боруссия» Д разгромила в товарищеских матчах «Базель» (6:0) и «Фортуну» (5:1).

Информация для ставок

  • «Боруссия» Д выиграла шесть матчей из десяти последних при четырех поражениях
  • Пять последних матча «Майнца» завершились исходом «обе забьют»
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Боруссия» Д выиграла три последних матча в Бундеслиге с «Майнцом»

Прогноз

«Боруссия» Д обязана выигрывать предстоящий поединок, если более аккуратно сыграет в обороне. Предлагаем сделать ставку на побед гостей по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.82 1.29 2.33 1.67 1.85 2.07
Мелбет 2.42 1.57
Все комментарии
Сварожич
Сварожич
вчера в 20:19
Боруссия фаворит матча и хозяев не спасет даже домашняя арена
Гость
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