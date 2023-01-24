«Майнц» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (25.01.2023)

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вчера, 19:10

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. В случае победы «Майнца», зайдет коэффициент 2.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Майнц» не может выиграть уже несколько матчей в Бундеслиге, и такая ситуация не нравится ни болельщикам, ни руководству. Перед стартом очередного тура команда занимает 12 место с 20 очками. В предстоящей матче с «Боруссией» Д коллективу очень важно, как минимум не проиграть. В прошлом туре «Майнц» сыграл вничью со «Штутгартом» (1:1), а в товарищеской игре сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (2:2).

«Боруссия» Д устроила настоящее шоу в прошлом туре с «Аугсбургом» (4:3), что поставило много вопросов о качестве обороны перед тренерским штабом. На данный момент «шмели» идут только на шестом месте с 28 баллами, но расстояние до второй позиции всего два балла. Кроме последнего тура «Боруссия» Д разгромила в товарищеских матчах «Базель» (6:0) и «Фортуну» (5:1).

Информация для ставок

«Боруссия» Д выиграла шесть матчей из десяти последних при четырех поражениях

Пять последних матча «Майнца» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Боруссия» Д выиграла три последних матча в Бундеслиге с «Майнцом»

Прогноз

«Боруссия» Д обязана выигрывать предстоящий поединок, если более аккуратно сыграет в обороне. Предлагаем сделать ставку на побед гостей по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.