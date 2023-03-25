Молдова – Чехия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (27.03.2023)

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сегодня, 18:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Шотландия. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.22. Победа сборной Молдовы оценивается по 15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.98. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.55.

Форма команд

Молдова очень слабо выступает даже в квалификациях, поэтому вряд ли может рассчитывать даже на самые маленькие шансы выйти из группы. Редко коллектив может создать проблемы средним сборным, но в целом является донором очков. В первом туре квалификации Евро 2024 сборная Молдовы сыграла вничью с Фарерскими островами (1:1), а 20 ноября крупно проиграла в товарищеском матче Румынии (0:5).

Сборная Чехии порадовала своих болельщиков в первом туре и добавила уверенности в собственных силах. В предстоящей игре с Молдовой от гостей ждут только победы, ведь если в таких матчах не побеждать, итоговый результат в группе с большой вероятностью может сложиться не в их пользу. В первой игре отбора Чехия на своем поле обыграла непростую команду Польши (3:1).

Информация для ставок

Молдова выиграла четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

Чехия уступила в четырех последних встречах на выезде

Сборная Молдовы проиграла оба матча Чехии, не забив при этом мячей

Пять последних матчей сборной Чехии завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Практически никто не сомневается в уверенной победе сборной Чехии, которая позволит команде набрать максимальное количество очков в первых двух турах. Сделать ставку на успех гостей с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.