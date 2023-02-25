«Монако» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (26.02.2023)

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сегодня, 16:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Монако» составляет 2. Поставить на «Ниццу» можно за 3.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Монако» не смог пройти в следующую стадию Лиги Европы и потратил много сил не ответный поединок. В предстоящей встрече чемпионата Франции, для команды очень важно продолжить свой победный путь и постараться навязать борьбу за первые два места турнирной таблицы. В прошлой встрече Лиги Европы «Монако» уступил в серии пенальти «Байеру» (2:3), а в чемпионате одолел на выезде «Брест» (2:1).

«Ницца» после не самых удовлетворительных результатов на старте сезона пытается исправить ситуацию и отчасти у нее это выходит. Клуб занимает восьмое место с 38 баллами и всего один пункт уступает «Лорьяну». В выездной игре с «Монако» любые набранные баллы станут хорошим результатом для гостей. Два последних матча «Ниццы» завершились ничьей с «Реймсом» (0:0) и крупной победой с «Аяччо» (3:0).

Информация для ставок

«Ницца» не проигрывает уже семь поединков подряд во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей «Монако» завершились исходом «обе забьют»

«Монако» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Ниццей»

Четыре последние встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Матч между клубами будет интересным и напряженным, а поэтому зрителям вряд ли стоит ожидать большое количество мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.