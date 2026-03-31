В Канадской Премьер-лиге протестируют новое правило офсайда

Канадская Премьер-лига (CPL) в сотрудничестве с Международной федерацией футбола ( ФИФА ) протестирует альтернативное правило офсайда в новом сезоне, который стартует 4 апреля.

Инициатива стала результатом обсуждений на 140-м ежегодном общем собрании Международного совета футбольных ассоциаций ( IFAB ), где были одобрены более широкие меры по повышению темпа игры и сокращению затягивания времени, а также представлена новая информация о текущих разработках в области технологий и испытаний, связанных с офсайдом.

В ходе испытания, проводимого под руководством ФИФА и одобренного IFAB , будет проверен так называемый принцип «daylight» — изменение, призванное способствовать атакующей игре. Руководитель отдела глобального развития футбола ФИФА заявил:

Это важный пилотный проект. Протестировав эту новую интерпретацию в профессиональном соревновании, мы сможем лучше понять её влияние, в том числе с точки зрения повышения ясности и плавности игры, а также поощрения атакующей игры. Мы с нетерпением ждём возможности проанализировать результаты пробного этапа. Мы благодарим Канадскую премьер-лигу и Канадскую футбольную ассоциацию за их готовность поддержать ФИФА в этом пилотном проекте и за предоставление своего турнира.

Согласно пересмотренным правилам, атакующий игрок не будет находиться в положении «вне игры», если хотя бы одна часть его тела, которая может быть легитимно использована для забивания гола (т. е. не руки), находится на одной линии с предпоследним защитником (или позади него). Офсайд будет зафиксирован только в том случае, если между ним и защитником имеется зазор — или «просвет». Фактически, игроки атаки должны полностью находиться за предпоследним защитником, чтобы получить наказание. Благодаря введению более чёткого визуального порога, цель испытания заключается в восстановлении большего преимущества атакующей стороны и повышении динамичности матчей.

В рамках эксперимента CPL также внедрит Football Video Support (FVS) — доступную и экономичную систему видеоповторов для ключевых судейских решений. FVS не использует специальных видеоарбитров и поэтому не проверяет автоматически все эпизоды, способные изменить ход матча. Вместо этого ответственность ложится на двух главных тренеров, которым разрешается подавать ограниченное количество запросов на пересмотр момента за матч, если они считают, что была допущена явная и очевидная ошибка в переломных эпизодах, таких как гол/не гол, пенальти/не пенальти, прямые красные карточки или ошибочная идентификация игрока. Кроме того, резервный судья проверяет каждый гол на предмет нарушений со стороны атакующей команды в ходе подготовки к голу.

Для подачи запроса на видеоповтор тренеры должны будут немедленно после соответствующего инцидента передать карточку резервному арбитру, чтобы избежать ненужных задержек и соблюдать правила игры, которые не позволяют менять решение после возобновления игры.