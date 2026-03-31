«Ливерпуль» и «Челси» проявляют интерес к полузащитнику «Монако»

вчера, 21:18

Полузащитник «Монако» Ламин Камара попал в сферу интересов английских топ-клубов.

За 22-летним сенегальцем активно следят «Челси» и «Ливерпуль». Ранее интерес к игроку также приписывали «Манчестер Юнайтед».

«Монегаски» намерены выручить за своего игрока от 65 млн евро до 75 млн евро.

