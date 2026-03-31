Первый матч сборной СССР в Коста-Рике 20 мая 1962: для клуба «Алахуэленсе» ничья 1:1 с советской дружиной была сродни победе

Продолжаем исследовать старые газетные подшивки и содержимое современных интернет-ресурсов о первом в истории матче советских футболистов в Коста-Рике. Напомним, что остановка советской делегации в Коста-Рике была плановой, на пути к предстоящему ЧМ -62 в Чили. Весьма подробно о составе нашей делегации и о маршруте, которым добирались советские спортсмены и журналисты в Чили, было рассказано в предыдущей статье.

Сразу скажем, что в русскоязычных источниках — в прессе или на интернет-страницах — фигурирует только небольшой отчёт о матче в Советском спорте (в №119 от 22 мая) и перевод отчёта из колумбийской (!) газеты El Tiempo (№17558 от 21 мая). Фотографий никаких в этих источниках не было. В других советских газетах были лишь краткие сообщения о счёте матча.

Текст отчётов из Советского спорта и колумбийской газеты можно посмотреть на двух ресурсах, посвящённых матчам сборной СССР и России здесь и тут.

По второй ссылке вы ещё увидите и фото двух капитанов и арбитра. Фото это взято из коста-риканской газеты La Nación. Об этом и других фото из этой газеты скажем ниже.

В общеизвестном блоге Олега Гриценка о советском футболе также приведён отчёт из колумбийской El Tiempo и даны 4 фото, в том числе и упомянутое фото капитанов. Остальные фото взяты из коста-риканских изданий.

Вполне допускаю, что некоторое время назад (когда наполнялись информацией эти интернет-страницы) в сети могло и не быть коста-риканских газет.

Сегодня ситуация иная — я штудировал целых 6 газет Коста-Рики за 1962 год. Поверьте, есть что вам рассказать и показать кроме того, что уже опубликовано на указанных выше ресурсах.

Начнём.

Существует некая коллизия о количестве предстоящих матчей советской сборной до начала мундиаля во время посещения Коста-Рики и Колумбии. В мемуарах футболисты уверенно говорят о том, что так и было запланировано 3 матча — 2 в Коста-Рике, 1 в Колумбии. В газетах того времени были и иные версии. Например, матч в Колумбии колумбийские функционеры пробивали аж 18 дней, всё велись переговоры. Думаю, что это всё было до отъезда сборной на ЧМ -62. Хотя уже во время поездки не раз, и не два проскакивала информация о том, что матч в Колумбии был отменён. Скорее всего, это было желание советской делегации, так как сборная ещё до начала мундиаля понесла потери, не хотели лишних травм. Но играть в Колумбии всё-таки пришлось. Но до этого мы ещё доберёмся.

В Коста-Рике же планировался только 1 матч 20 мая в воскресенье. Но сыграли два, разными составами. Что из этого получилось — тема следующей статьи.

Итак, Коста-Рика.

В первом дивизионе играло всего 6 команд, название большинства этих команд так или иначе будут фигурировать далее. Разве что клубы Уругвай (название такое) и Эредиано (Herediano) укажем отдельно.

Расписание матчей чемпионата страны было весьма хаотичным. В первом туре 4 апреля был сыгран только 1 матч из 3, остальные два игрались аж 27 мая. И тому подобное, в газетах даже не всегда печатали таблицу, так как команды, например, к 20 мая формально завершили первый круг. Но одна только команда сыграла все 5 матчей, две по 4 игры, остальные по 3.

В чемпионате в основном боролись за титул две сильнейшие команды — Алахуэленсе и Саприсса. Однако в предыдущем сезоне чемпионом был клуб Эредиано, а в 1962/63 титулом владел клуб Уругвай.

В текущем сезоне 1962 лидерство захватил клуб Саприсса — они выиграли 3 матча подряд, правда сначала проиграли в двух первых. С клубом Саприсса сборная СССР встретится 21 мая. Так что наберитесь терпения.

16 мая в среду, вне графика, в Сах-Хосе на Национальном стадионе состоялось национальное классико — Алахуэленсе против Саприссы. В том матче играли 9 футболистов, которым в воскресенье 20 мая предстояло выйти на поле против сборной Советского Союза, 8 из тех 9 выйдут на матч в воскресенье в стартовом составе.

Всей организацией матчей сборной СССР в Коста-Рике занимались функционеры спортивного клуба Орион (Orión SA), футбольная команда этого мультиспортивного клуба играла в первом дивизионе.

Силу советской сборной все прекрасно представляли. Шутка ли — в ноябре 1961 русские катком прошлись по трём сборным Южной Америки, на их полях: в Буэнос-Айресе при 110 тыс. зрителей обыграли 2:1 Аргентину, Виктор Понедельник сделал дубль, один из мячей забив мощным ударом через себя; В Сантьяго (70 тыс. зрителей) минимально обыграли Чили (гол Мамыкина); В Монтевидео (46 тыс. на стадионе Сентенарио) 2:1 обыграли Уругвай (голы Гусарова и Понедельника).

Прибавьте к этому разгром Уругвая 5:0 в Москве в конце апреля текущего года, а также выигрыши в том же месяце апреле у Венгрии и Швеции, не считая прочих Люксембургов.

Поэтому функционеры Коста-Рики хотели весьма достойно представить свой футбол с таким серьёзным соперником. В общем, было решено усилить состав Алахуэленсе игроками их 3 клубов. Фактически, была собрана сборная страны. Хотя один очень забивной местный форвард не смог принять участие в матче — именно 20 мая должен был вылетать в Испанию нападающий клуба Алахуэленсе Juan Ulloa (напишу Хуан Ульо, хотя произносят они эту фамилию без звука «ль», просто Уйо).

Три клуба рассматривались первоначально в качестве будущего соперника сборной СССР в матче 20 мая: во-первых, это чемпион 58—60 годов Алахуэленсе; во-вторых, чемпион турнира сильнейших команд 1961 клуб Эредиано (это не был чемпионат страны); наконец, лидер текущего сезона клуб Саприсса. Выбрали Алахуэленсе.

Этот клуб из города Алахуэла, столицы одноимённой провинции. Полное название клуба весьма необычно — Liga Deportiva Alajuelense, т.е. что-то вроде Спортивная лига алаху…, ну, вобщем, обитателя Алахуэлы. Можно встретить просто аббревиатуру LDA — это всё и есть этот клуб. Клубные цвета — красный и чёрный. Раньше символом клуба было манго, так как в городе просто раздолье для этих деревьев, его так и называли городом манго. Позже символом клуба стал лев.

Тренер Алахуэленсе Эдуардо Висо Абелья сам выбрал нескольких игроков из других команд.

Из клуба Саприсса он взял вратаря Фелипо Индуни (ударение на У). Это был молодой кипер, 21 год, но он уже и в сборной Коста-Рики был заигран. Тем паче, что Индуни не впервой играть за Алахуэленсе. В сентябре — ноябре 1960 этот клуб совершил мировое турне из 24 матчей за 78 дней, играли в 3 островных странах Карибского бассейна, в Голландии, Англии, Чехословакии, в Израиле, потом в Тегеране (тогда такой маршрут был вполне возможен), затем в юго-восточной Азии: Сингапур, Индонезия, Малайзия и Гонконг.

Также из Саприссы приглашён был правый крайний Ригоберто Рохас, которого в местной прессе называли просто Фео (Feo Rojas), ему было 24 года.

Первоначально, только двое игроков Саприссы были арендованы — именно арендованы, по 1000 колон за каждого было выплачено клубу Саприсса. Затем был задействован опытнейший 32-летний защитник Катато — это его прозвище (Catato), а так он Марио Кордеро.

Из клуба Cartagines (Картахинес, т.е. Карфагенский) позаимствовали полузащитника с фамилией Madriz. Игроков с такой фамилией у карфагенян было много. Вот и в наших источниках этого футболиста преподносят как Родольфо Мадрис, потом в комментариях пишут, что это был другой, Энрике «Мачо» Мадрис. Игрок Энрике Мадрис также был в истории этого клуба, но в 40-50-х годах. Пока путаница. Надеюсь, коста-риканские футбольные историки (Родриго Кальво и Джексон Чинчилья) помогут разобраться.

Из клуба Эридиано был призван чернокожий Альваро Макдональд, но он так и не сыграл в матче 20 мая.

А вот из клуба Орион были позаимствованы сразу 3 игрока, двое из которых вышли в основе в матче в воскресенье. Речь о нападающих Альваро Мурильо и Гуидо Пенья. Эдвин Ривера не принял участия в матче.

Не знаю, сколько было выплачено арендной платы за остальных игроков из других клубов — не встречал в газетах такой информации.

Кстати, ещё до приезда нашей сборной в коста-риканской прессе было сообщено, что сборная СССР запросила 13 тыс. долларов в качестве вознаграждения за матч. Это была весьма распространённая тогда практика, впрочем, почему только тогда — топовые сборные так и зарабатывали. Причём было особо отмечено, что Советы пошли навстречу костариканцам и скостили цену — за матч в Колумбии такса была 18 тыс. долларов.

Чтобы вы понимали, тогда местная валюта в Коста-Рике — колон — шёл по курсу 6,6 к доллару.

Интересная информация к размышлению. 16 мая на национальном классико между Алахуэленсе и Саприссой зафиксировано 3065 человек, купивших билеты на тот матч, выручка 9433,5 колон. Вообще-то, информация о количестве зрителей, тем более сумма выручки, очень редко попадалась в местной прессе, практически всего дважды. Как-то неправдоподобно выглядит количество зрителей для классико. Хотя по ценам на билеты вполне соответствует. Под навесом в тени цена билета была 4 колона, на солнце 2 с половиной. Да и день был будний.

Одна интересная деталь. В анонсе в газетах на матч классико было особо отмечено, что в случае дождя матч будет сыгран или в четверг (17-го) либо в пятницу (18-го) мая. Но обошлось.

А вот на матч со сборной СССР цены заломили:

На солнечной стороне подняли цену вчетверо — 10 колон. В полутени для женщин и детей — 12 колон. Ну а в теньке пришлось выложить все 20, не говоря уж о ложах.

Сколько газет я ни смотрел с отчётами, но ни разу не встретил фразы о количестве зрителей на матче в воскресенье, тем более о выручке. Однако наши источники сообщают о 20 тысячах зрителей. Накануне матча газеты сообщали, что в продаже осталось совсем немного билетов. Однако вместимость стадиона в различных источниках указана 25 тысяч. На практике достаточное количество болельщиков проникало «зайцами», смотрело с кипарисов за западными воротами (пацаны) или с улицы через проёмы между секторами.

Для точности сообщу, что 21 мая на втором матче сборной СССР против клуба Саприсса зафиксировано в кассе 9508 проданных билетов на сумму 63635 колон, но цены были снижены вдвое по сравнению с воскресными. Плюс около 4 тысяч болельщиков перелезли через забор без всяких билетов.

В анонсе матча 20 мая ни про какой дождь, разумеется, не было ни слова — такой матч состоится в любую погоду. Плюс в анонсе вы видите состав местной команды с расстановкой — эти игроки и были по факту в стартовом составе.

Была в анонсе в другой газете одна ремарка — играть будут мячом фирмы DeSport.

19 мая сборная СССР провела тренировку на поле, на котором предстояло сыграть. Вот на фото тренер сборной Николай Гуляев и менеджер клуба Орион выбирают мячи DeSport перед тренировкой:

В анонсе легко читается (как раз перед ценами) фраза — возможный чемпион мира, т.е. в соперниках у местного клуба была одна из высоко котируемых перед ЧМ -62 команд.

Сама тренировка вызвала небывалый интерес, много корреспондентов. Понятное дело, наши и поразмялись, и поработали с мячом — двое суток в самолётах, в креслах, то ли спишь, то ли дремлешь — отвыкли от мяча, от газона. Ну, и специально для фотокорреспондентов размяли Льва Ивановича:

Разумеется, снимали всю команду. Качество, конечно, так себе.

А вот Виктор Понедельник, никак не определиться, в какой обуви лучше:

Одно из фото с тренировки Льва Яшина (выше) из газеты La Nación. Те отсканированные копии этой газеты, что есть в интернете, по годам, по месяцам, по дням — качества наихудшего из всех коста-риканских газет, которые я просматривал. Особенно это относится к фото. Яшинское фото ещё терпимого качества.

Я уже говорил про фото двух капитанов перед матчем — Игорь Нетто и Алекс Санчес, плюс арбитр встречи, местный, Хуан Сото Парис, в двух упоминавшихся наших ресурсах это фото есть. Арбитр совсем не просматривается. Однако в соцсети f нашлось фото того же разворота газеты, совсем другое дело.

Вот так выглядит нижняя часть стандартного скана газеты La Nación с тремя фото:

Текст читается, лица едва угадываются. А как вам вот такой вариант фото капитанов, снятое, по всей видимости, смартфоном с оригинала той же газеты:

Конечно, размещать фото по границе полос — верстальщика «на мыло!». Ну, хоть лицо арбитра более или менее различимо. Это фрагмент из фото почти всего разворота, если бы снимали только это фото, было бы ещё чётче.

Тренера Гавриила Качалина на правом черноватом фото вы, надеюсь, узнали. Кстати, подписи под фото у костариканцев всегда многословные, но по делу, с именами. Правда, с определением наших игроков они часто путались.

А что такое на левом чёрненьком фото? Мяч и ещё больший мяч, или летающая тарелка? Чтобы понять, что на этом фото, даю вот этот снимок с того же стадиона:

На этом фото от 27 октября 1963 запечатлён состав клуба Саприсса. А непонятный объект — это вышка с некой тарелкой. Зато на этом раскрашенном фото вы видите 3 игроков Саприссы, которые сыграли немаловажную роль в успешном выступлении Алахуэленсе против сборной Союза.

Вратарь на этом фото — Фелипе Индуни. Теперь внимание на игроков справа по фото: в нижнем ряду крайний — это Фео Рохас, а стоит крайним справа ветеран Марио «Катато» Кордеро. В этом варианте буква S на груди ещё умеренного размера. Были и варианты футболок с буквой S раза в 2-3-4 крупнее. И вообще у клуба Саприсса основной цвет футболок фиолетовый. Но играли и в белых.

А у клуба Алахуэленсе цвета были красно-чёрные. Вот стартовый состав manudo (так тоже называют клуб) в одном из матчей в 1962:

А вот подпись к совершенно невнятному фото с чёрной тарелкой — это один из моментов удачной игры вратаря Индуни: «Ещё один удар по мячу — и ещё одна потерянная надежда для русских. Наш вратарь защищался от советского натиска». Это про матч в воскресенье 20 мая.

Ещё до приезда сборной СССР газеты печатали имена наших футболистов, чаще всего с невообразимыми описками. Вот попался, пожалуй, единственный вариант с почти правильным написанием фамилий советских игроков:

Только вот с фамилией Нетто перестарались — Netro получилось, остальное вполне приемлемо. Хотя Метревели мог бы и обидеться.

Пока не углубились в события самого воскресного матча, расскажу ещё об одном переводчике. Нет, не в составе советской делегации.

В аэропорту Сан-Хосе, когда пытались персонально обыскивать каждого члена советской делегации на таможне, с нашими футболистами и руководителями общался на обычном русском языке местный человек. Это был Пабло Гордиенко (Павел Петрович). Он был старше Г.Качалина лет на 10. Воевал в Гражданскую за Врангеля. Оказался в Европе, в Югославии, на острове Крк (Хорватия). Там познакомился с неким Орличем, тот его уговорил перебраться в Коста-Рику. С тех пор Гордиенко так и жил там, теперь фамилия Гордиенко в Коста-Рике очень известна.

Кстати, Франсиско Орлич (да, тот самый) 8 мая 1962 был избран президентом Коста-Рики. Эти фамилии потом породнятся, до сих пор живут потомки с фамилией Гордиенко Орлич. Сын Пабло был ярым противником открытия советского посольства в начале 70-х в стране. Внук, тоже Пабло, руководит рекреационно-туристическим комплексом на территории национального парка, занимался восстановлением лесов в Коста-Рике. Никто после деда в семье не говорил по-русски.

Знали или нет советские футболисты (члены КПСС) о белогвардейском прошлом переводчика с коста-риканской стороны — не ведаю. Знаю только, что Пабло был в Швеции на ЧМ -58, где видел и Нетто, и Яшина. В аэропорту Сан-Хосе сфотографировался вместе с ними:

В подписи сказано, что трое стоят на фоне точки фирмы ICT по продаже местного кофе — но час был поздний, точка была закрыта. Этот вариант фото нашёл случайно, до этого был вариант черноватенький, где и лиц совсем не разобрать.

Что касается самого стадиона, то поле было ориентировано по линии восток – запад. Именно поэтому ФИФА позже запретила на этом стадионе играть сборной Коста-Рики, стадион в XXI веке перестроили. А тогда под навесом была только южная трибуна, а за северной стояли как раз те самые вышки, их было 3. В центре северной трибуны всегда было этакое пустое место, на фото это видно. Ну, а с навесом трибуна узнаётся по опорам.

Представляя игроков сборной СССР , местные газеты вовсю давали фото от ноября 1961, когда советские футболисты трижды выиграли у южноамериканцев. А вот так было представлено трио советских асов футбола:

Яшин, лучший вратарь мира, Метревели (Materveli у них) с высочайшей скоростью и Месхи с хлёстким ударом.

Накануне матча местный Канал 7 предложил функционерам Ориона (организаторам матча) 30 тыс. колон за право телетрансляции матча. Канал недавно приобрёл передвижную студию, мог транслировать события с любого места. Функционеры имели свой резон — меньше народа придёт на стадион, останутся у своих телевизоров. Скорее всего, отказались от трансляции.

Дальше будет достаточно фото, их и вправду хватает, качество разное. Зато в разных газетах не перепечатывали одно фото, а давали свои варианты. Поэтому есть несколько снимков одного и того же момента с разных ракурсов. Что и ценно.

Перед матчем журналисты допытывались у Гавриила Качалина — точно ли он не выставит резервный состав в матче против Алахуэленсе? На что наш тренер резонно ответил: «У меня нет резервного состава. Есть сильный состав и самый сильный. Играть будет самый сильный».

Фото двух капитанов мы уже посмотрели в разных вариантах. А теперь два варианта выхода команд на поле.

Здесь Гавриил Качалин идёт рядом с Игорем Нетто. А вот второй вариант, уже без тренера в кадре:

Здесь видны лица некоторых наших футболистов, узнаваем по причёске Виктор Понедельник. У костариканцев видим вратаря Индуни, за ним идёт его одноклубник из Саприссы Фео Рохас.

Гимнов не играли, так как, напомню, дипломатические отношения были разорваны. На гостинице, где жила советская делегация, также не вывешивали флаг СССР , как это было принято с другими делегациями.

Есть ещё одно фото, на котором момент матча с участием Игоря Нетто:

В подписи к фото перечислены Игорь Нетто и ещё один одолженный нападающий Альваро Мурильо. Внешне он очень похож и по росту, и по обличию на своего ровесника, 31-летнего капитана команды Алекса Санчеса.

В коста-риканских газетах перед матчем много публиковали фото как раз арендованных игроков, но иногда попадались и свои коренные игроки:

Вратарь Индуни (21 год), защитник Катато (32) и форвард Мурильо (31) были из других клубов. А вот полузащитник Эдгар Суньига (20 лет) был основным игроком Алахуэленсе. Причём он был высоченного роста.

Есть в моей коллекции не только газетные фото. Предлагаю несколько фото игроков, не только из клуба Алахуэленсе, но и других, которые участвовали в матче со сборной СССР или могли участвовать.

На этом снимке (фрагмент) стоят Эдгар Суньига, который ростом выше вратаря Санчо (с мячом). В нижнем ряду Орландо Чамберс и рослый и крепкий Гильермо «Тьерра» Акунья. Это всё коренные игроки Алахуэленсе. Вратарь Санчо играл в классико 16 мая 1962.

Ещё один нападающий из Алахуэленсе — Хуан Хосе Гамес (Juan José Gámez). На вид выглядел старше своих 22 лет, на этом фото ему уже больше, конечно:

А вот в 1960 в ходе мирового турне клуба Алахуэленсе Гамес и вратарь Индуни в комнате собирают вещи:

На замену в матче против сборной СССР 20 мая вышел центр нападения Гуидо Альварадо, 21 год. На фото он вместе с защитником Орландо Чамберсом:

А вот так поближе выглядели два схожих по росту и облику игрока, капитан Алекс Санчес и форвард из клуба Орион Альваро Мурильо:

На следующем фото представлю всех 11 футболистов, кто вышел в футболках клуба Алахуэленсе против сборной СССР 20 мая 1962 года. В тех 6 газетах, что я просматривал, такого фото не было. И вообще, оно редко попадается отдельно, а тем более с именами. Так что практически эксклюзив:

Присел с мячом в руках тренер клуба LDA Эдуардо Висо Абелья.

Надпись сверху следующая: «Алахуэла» одержала важную победу для коста-риканского футбола: играла наравне с русскими».

Эта фраза и была главным лейтмотивом всех послематчевых материалов в прессе.

Матч начался в 10-40 по местному времени, пока солнце не взошло в зенит. В матче было забито два гола, оба раза в западные ворота, получилось, что голы фиксировались каждые 40 минут игры.

Советская сборная в первом тайме владела полностью инициативой, были комбинации, были перестроения, уж не тренировку ли затеяли тренеры в «боевых условиях»? Было захватывающе и красиво, только вот не было точных ударов по воротам. Понедельник несказанно мазал, что в первом тайме, что во втором.

Имел момент Валентин Иванов, но и он был в тот день «не в своей тарелке». Вот фото первого тайма:

Номер 8 Вал.Иванов прямо с угла вратарской, практически в упор мог расстрелять ворота, но не попал по мячу. И тот же самый момент с противоположного ракурса:

Правда, в подписях к обоим фото названы два других советских футболиста. К первому фото в подписи говорится, что «…даже игроки чемпионата мира промахиваются в простых ситуациях. Виктор Каневский (но это не он, конечно) не попал по мячу. Так был предотвращён первый гол в матче».

Виктор Каневский, как мы знаем, вышел на замену на второй тайм вместо Алексея Мамыкина. Так что никак в первом тайме не мог быть на фото Каневский, да и номер на футболке однозначно в пользу Иванова. Пользы для команды только не извлекли из этого голевого момента.

В подписи ко второму фото с другого края и вовсе пишут про Месхи — ну, раз левой ногой бил, то это он. Нет, это тот же промах Вал.Иванова.

Вратарь Индуни был в тот день в ударе. Не зря его фото выбрано в качестве обложки к данной статье — запечатлён момент, когда Индуни намертво взял мяч после мощного удара Виктора Понедельника. Да и надпись над фото подходящая: Историческая ничья между Россией и Алахуэленсе. Понятно, что под Россией понималась вся СССР .

Оборонцы играли также безупречно. И хотя наши подали 6 раз подряд угловые — никакой выгоды из этого не извлекли. Это говорит о том, что к стандартам тогда было отношение второстепенное, главное — зрелищная игры. Красота приложится, когда на табло будут красивые и правильные цифры. А на табло по-прежнему горели нули.

После получаса игры порыв советских футболистов как-то спал, начали активничать и хозяева.

Удалось выяснить одну немаловажную деталь. Оказывается, Альваро Мурильо 18 ноября 1961 был на стадионе Ривер Плейт, когда играли сборные Аргентины и СССР . И был не просто зрителем. Он подсмотрел одну особенность игры линии обороны советской команды, которая и приводила к голам в ворота аргентинцев.

Дело в том, что Лев Яшин активно помогал защитникам, выходя вперёд и прерывая ногами пасы атакующих, и сам ногой же пасовал вперёд на обострение, не теряя темпа.

Это и решил использовать коста-риканский тренер, отрядив своего молодого левого крайнего (а может, и не его одного) быть ближе к штрафной соперника. И караулить момент — спурт, перехват или отбор, пас или сам бьёт по воротам.

И что же вы думаете — именно так и попались наши футболисты в первом тайме. На часах было 11-22 местного. На правом краю с мячом оказался Фео Рохас. А с левого края в центр устремился Гильермо Акунья по прозвищу Тьерра.

Кто из наших защитников сплоховал — вопрос не простой. В газетах пишут и про Меслёнкина (он вроде и по позиции должен был быть в центре), пишут столько же раз и про Дубинского.

А случилось так, что Рохас пытался выдать пас по диагонали на рывок Акуньи. Пас, наверное, вышел слабым, защитник перехватил и решил катнуть мяч назад Льву Яшину. И тут откуда ни возьмись влетает в центральную зону (в район дуги штрафной) Акунья, опережает Яшина и отправляет мяч в пустые ворота.

Не было в наших печатных изданиях ни одного фото этого гола. В 1983 году в газете La Teja голу в ворота Яшина посвятили целую полосу, где была и такая схема:

Как видите, есть и протокол матча. Только вот ни в одном из протоколов в иностранных газетах я не видел ни разу указание на минуты замен, только фамилии игроков, кто выходил на замену. Зато полные имена бригады арбитров. Но количество зрителей не указано. Да, и «Мачо» Мадрис всё-таки играл, не Родольфо.

Фотография расстроенного Льва Яшина, и мяч, закатывающийся в угол его ворот. Только это не полная версия этого кадра. Вот так это было:

Тут и сам Тьерра Акунья в кадре. Шла 41-я минута матча. А недопонимания среди наших защитников и вратаря ещё аукнутся в матчах мундиаля. И разве Яшин не видел Акунью, набегавшего на беспечного защитника? Вопросы…

Ликование трибун продолжалось и в перерыве матча.

На втором фото с Яшиным и Акуньей хорошо виден проём в северной трибуне, этакое пятно на многих снимках. Это выход с трибун в город, как раз над вышкой с тарелкой.

Вот так в прежние годы выглядел стадион:

Северная трибуна как раз без навеса, с вышками позади.

Несколько фото из первого тайма, когда ворота Алахуэленсе были на восточной стороне.

Виктор Понедельник, Эдгар Суньига и вратарь Фелипе Индуни первым на мяче.

Слава Метревели обладал не только спринтерской скоростью. Как упоминал в своём обширном интервью Николай Маношин, Метревели был очень прыгучим, брал 1,75 в высоту. Не знаю вот каким способом достигнут этот результат, перекидным, как Валерий Брумель, или «ножницами», как все мы прыгали в школе? Посмотрите насколько высоко от газона Метревели мог выпрыгнуть. На снимках он запечатлён в воздушной дуэли с вратарём Индуни в первом тайме:

Вы видите в подписи фамилию Метревели? Есть фамилии Титов и Мамыкин. Перепутали. А космонавта Титова упомянули для пафоса — никто не смог отправить «ракеты» в ворота Индуни, ни Титов, ни Мамыкин. Но это, конечно Метревели.

Второй вариант этого момента:

На ближней штанге стоит Чамберс, позади него Мадрис, слева смотрит за верховой борьбой Катато. А в воздухе Метревели и Индуни. В этой газете не стали гадать, кто из советских нападающих боролся за мяч, но своих всех перечислили.

Ну, и как резюме первого тайма:

Слева гол в ворота Яшина. Справа — прекрасный сейв Индуни.

Хоть и обещал вроде Качалин, что одним составом без замен отыграют его подопечные весь матч, но тут уж надо было спасть игру.

Вместо Мамыкина вышел Каневский. Позже, минут за 15 до финального свистка вместо Иванова выйдет Геннадий Гусаров.

А тренер костариканцев произвёл всего одну замену — вместо Гуидо Пенья выпустил другого ценрфорварда Гуидо Альварадо. Минуты замен вообще не указаны, где-то во втором тайме, а может и весь второй тайм тот сыграл.

Лучшая защита — нападение. Альварадо был быстр, свеж, на него стали играть парнёры, улучшилось взаимопонимание. А защита у костариканцев в тот день была кремень.

На правом фланге обороны во всю трудился Орландо Чамберс №2, чернокожий футболист. Там ему не давал спокойной жизни самый юркий и неугомонный футболист СССР Михаил Месхи:

Трудно тут что-то рассмотреть. Но подпись говорит о том, что Месхи раз за разом обыгрывал Чамберса. Но вот пользы для команды это тоже пока не приносило.

Чамберс и Месхи, почётче:

Остальные фото — их ещё есть у меня — были, с большой долей вероятности, во втором тайме.

Продолжим с Виктора Понедельника:

В подписи сказано, что Виктор неустанно угрожал воротам, но так и не смог подобрать ключик, ни ударами ногой, ни головой. Назван даже автор фото.

Орландо Чамберс не раз спасал свою команду. На следующем не совсем четком фото он подстраховал вратаря и головой отправил мяч на угловой:

Вратарь лежал на земле, но защитник смог выбить мяч головой, предотвратив гол. На заднем плане, кажется Валентин Иванов.

По всей видимости, следующее фото с тем же моментом, почётче.

Однако редакторы La Republica посчитали, что это момент перед голом сборной СССР . Нет, сначала Валентин Иванов заменится, а потом советские футболисты забьют.

Не оставался во втором тайме без дел и Лев Яшин:

Спиной к нам Фео Рохас №7, участвует в эпизоде и вышедший на замену Гуидо Альварадо.

Не оставлял попыток ещё раз поразить ворота льва Яшина и Гильермо Акунья №11:

И в этом моменте начеку был второй форвард Альварадо. А где же наши защитники?

Долгожданный гол советские футболисты забили на 81 минуте. Судя по словам костариканских футболистов — и вратаря, и защитника Чамберса, и других — гол был забит с нарушением правил. Был навес справа (Метревели) в штрафную, Индуни отбил, но в этот момент Виктор Понедельник №9 придержал вратаря руками и тот упал. Мяч отскочил к Месхи (Чамберс припоздал), и Михо переправил в открытый дальний угол. Есть несколько фото этого гола, с разных сторон.

Вот так наблюдали за тем, как мяч залетает в их ворота, защитник Катато №3 и полузащитник Суньига:

На дальнем плане капитан команды Алекс Санчес.

Тот же момент с другой стороны:

Виктор Понедельник, увы, попал на границу полос, но видим, что он поднял с радостью руки вверх. Вратарь Индуни беспомощно смотрит за происходящим. Точно за вратарём проглядывается фигура автора гола Михаила Месхи.

Но Месхи не был один на углу вратарской, ему, как и весь матч, активно противостоял Орландо Чамберс:

Слева Чамберс №2 и Месхи вполоборота, Индуни лежит головой к воротам, Катато и Суньига по обе стороны от вратаря, Понедельник №9 готов праздновать взятие ворот. Ну, и группа фотографов, чьи снимки вы видели выше.

Есть ещё одно фото, вот оно как раз перед ударом Месхи:

Слева Понедельник, вратарь уже падает. Но в подписи ясно написано, что арбитр матча не зафиксировал нарушения правил в этом моменте. Гол будет засчитан.

После игры тренер Алахуэленсе был весьма доволен, чего не скажешь о Качалине:

Поздравительную телеграмму в адрес клуба Алахуэленсе, усиленного другими игроками, прислал новоизбранный президент страны, который присутствовал на стадионе. Текст телеграммы:

«Выражаю самые теплые поздравления с результатом воскресного матча против русской сборной и с блестящей игрой команды, которая одержала убедительную победу международного значения для коста-риканского спорта».

Ну, и действительно, команда заслужила похвалы, 80 минут сдерживала атаки одной из сильнейших команд мира. И никакой голеады не было и в помине.

Про победу в первой игре к Коста-Рике говорили не только костариканцы. Владимир Маслаченко в книге «Пеле повезло, что он не играл против меня» на голубом глазу утверждает, что после первого тайма в этом матче счёт был 1:1, а во втором наши забили ещё один и выиграли.

Да, подвела память Маслаченко, и не один раз. Ну, после того, что с ним случилось в понедельник 21 мая 1962 года — простительно.

Также наш второй вратарь в той книге поведал и такую историю о той игре. В перерыве Лев Яшин стал снимать с себя амуницию, сказав напарнику: «Всё, Володька, тебе играть на чемпионате мира. Я не готов». Маслаченко быстренько размялся и уже выходил на второй тайм вслед за Игорем Нетто из раздевалки. Но вышел Г.Качалин вместе с Львом Ивановичем, решили: матч доиграет Яшин, — а дальше думать будем.

Качалин остался совершенно недоволен качеством игры своих футболистов — с такой игрой в Чили нам ничего не светит, таков был смысл его слов.

Функционеры быстренько подсуетились, видя желание советских тренеров и руководителей восстановить своё реноме, и в тот же день было решено — завтра, в понедельник 21 мая, сыграть второй матч, на сей раз с местной Саприссой. Анонс сразу же появился в газетах, которые выходили в понедельник:

Слово Revancha и переводить не надо. Видим, что и Саприсса решила усилить свой состав игроками других клубов. В анонсе мы видим знакомые фамилии — Макдональд, Суньига и Альваро Мурильо.

Посмотрим, как сложится матч с Саприссой. Но это уже в следующий раз.