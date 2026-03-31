Бывший финалист Лиги чемпионов переживает кошмар. «Тоттенхэм» в шаге от Чемпионшипа

сегодня, 15:11

Вторая тренерская отставка за сезон – это агония.

А ведь весну 2023 года считали самым кошмарным временем для «шпор» за долгие годы… Тогда клуб хотя бы не выпал из топ-10 и сохранял какое-никакое, но понимание ближайшего будущего. 17-е место с Постекоглу по итогам прошлого сезона, как выяснилось, – тоже не самое дно. Тогда австралиец решил следовать своему обещанию и сделал ставку на Лигу Европы, где лондонцы хотя бы претендовали на трофей. Причём ставка в итоге сыграла. Несмотря на это, Анге указали на выход (как и спустя четыре месяца в другом клубе АПЛ ). Теперь в «Тоттенхэме» пожар похлеще предыдущих. Команда также идёт на 17-й строчке, только в этот раз такой провал ставкой на еврокубки не объяснишь.

Ушла эпоха, новые лидеры в лазарете, кардинальные изменения в составе

Можно было бы сказать, что причина в выборе главного тренера, но это не совсем так. Который год кряду «Тоттенхэм» мучают травмы. Вспомните – Анге начинал в «Тоттенхэме» вполне неплохо и даже поднимался на первое место. Постепенно травмы выкосили состав лондонцев, те свалились на пятую строчку. История повторилась и в прошлом сезоне – тогда упали ещё глубже.

К текущей кампании подходили со следующими вводными. Лидеры атаки, креативная сила «Тоттенхэма» Деян Кулусевски и Джеймс Мэддисон выпали из обоймы на целый год. Уже это критический удар по атакующему потенциалу – вдобавок в первых матчах «шпоры» не могли рассчитывать на опорника Ивса Биссуму, а также защитников Удоджи и Дрэгушина.

В довершение к эпопее с травмами – прощание с последним из китов, на которых держался «Тоттенхэм». Сон Хын-Мин оставался в команде дольше, чем Кейн и Льорис, – но и ему пришло время уходить.

Надо отдать должное – клуб в такой ситуации всё же открыл свой кошелёк и солидно потратился на обновление состава. Летом приехали молодые таланты Симонс и Тель, проявивший себя в «Вест Хэме» Кудус, в центр обороны привезли Дансо и Вушковича. «Шпоры» продолжили и поиски форварда. Ставка на Соланке после ухода Кейна не сыграла – в этот раз арендовали не прижившегося в ПСЖ и «Юве» Коло Муани. Словом, новый «Тоттенхэм» было из чего лепить.

Обожглись на выборе тренера

Нигде такое количество кадровых изменений не проходит бесследно, так что в любом случае требовалось терпение – пока новички адаптируются к новым условиям, пока сформируются новые связи. Главное – под такие перемены нужен сильный менеджер с опытом перестройки проекта. И вот тут «Тоттенхэм» допустил грубейшую ошибку. Возможно, и Постекоглу правильно отправили в отставку – за два сезона он так и не предложил решение кадровых проблем.

Только вместо проверенного закалённого кандидата «шпоры» решили сделать ставку на Томаса Франка. Специалист до переезда на туманный Альбион на серьёзном уровне работал разве что в вертикали сборных Дании и с «Брондбю». В Англии построил крепкий проект – поднял «Брентфорд» до топа Чемпионшипа, поднял в АПЛ и там сделал команду симпатичным середняком. Это неплохой выбор на перспективу – но не под условия, когда группа лидеров развалилась и надо наигрывать новичков. И всё это – здесь и сейчас. Это ещё не говоря о потерях уже по ходу сезона.

Стоит ли удивляться, что в таком аврале Франк потерял контроль? Какое-то время «шпоры» держались на плаву, поражения от «Челси», «Арсенала» и «Фулхэма», ничья с МЮ откинули команду с пятого места на 12-е, а к февралю лондонцы оказались ещё ближе к зоне вылета. Менеджер потерял раздевалку – по данным источников, игроки были не в восторге от «ограниченного» стиля тренера и считали Томаса специалистом «для маленькой команды». Также отмечалось, что Постекоглу игроки хотя бы уважали и слушали, а к словам Франка постепенно прислушиваться перестали. Итог – отставка в начале февраля.

Кризис-менеджер не помог

16-е место в АПЛ и скромные пять очков отрыва от зоны вылета – вводные, при которых «шпоры» вышли на поиски тренера-«пожарника». Игор Тудор прекрасно подошёл под эти характеристики – он удержал «Марсель» в топ-3 Лиги 1, позже помог «Лацио» не развалиться после разрыва с Сарри (даже поднял команду в зону еврокубков). По тому, как хорват справился с пожаром в «Юве» после эксперимента с Моттой, тоже минимум претензий – дальше не пошло и следующие четыре месяца специалист отдыхал.

Тудора приглашали под разговоры о Де Дзерби и возвращении Почеттино – было очевидно, что в Лондоне Игор не задержится (со специалистом подписали контракт до конца сезона). Но и при нём «Тоттенхэм» проиграл четыре матча из пяти и вылетел из ЛЧ от «Атлетико». Как итог – увольнение спустя 44 дня работы. А «шпоры» сейчас находятся в очке от «Вест Хэма», который идёт в зоне вылета.

Де Дзерби уже пережил эмоциональные качели – снова попадать в них не торопится

Выбор тот же, что и в феврале – Де Дзерби или Почеттино. Маурисио тренирует сборную США перед домашним ЧМ – нет никакого резона в такой момент уходить из команды ради клуба на грани вылета. Да и Де Дзерби не торопится вылетать в Лондон. Роберто уже работал в условиях эмоциональных качелей. У «Марселя» крайне требовательные фанаты, которые любого тренера держат в напряжении. Слухи об уходе Роберто из «Марселя» ходили ещё прошлой весной. Тогда до действий не дошло – и команда с итальянцем у руля финишировала второй. В текущем сезоне «провансальцы», кстати, сохраняли позиции, несмотря на появление в календаре Лиги чемпионов.

Но в январе-феврале «Марсель» пропустил два удара под дых – сначала не попал в плей-офф ЛЧ , «сгорев» «Брюгге» (0:3), а спустя почти две недели получил 0:5 от ПСЖ . В итоге специалист попрощался с «провансальцами». И, судя по всему, к новой работе пока не готов. После истощающего опыта в «Марселе» Де Дзерби пока не отошёл – так ещё и речь о клубе в подвешенном состоянии. По информации СМИ , Роберто готов рассмотреть вариант с «Тоттенхэмом» – но уже летом и лишь в случае, если коллектив сохранит прописку в АПЛ .

Что будет с клубом к тому моменту – загадка. Пока думают над приглашением Дайча.