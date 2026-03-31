«Бавария» рассматривает голкипера «Гамбурга» на замену Нойеру

сегодня, 20:46

«Бавария» начала поиск опытного голкипера, который мог бы стать вторым номером после Йонаса Урбига в случае завершения карьеры Мануэлем Нойером. По данным источника, шорт-лист мюнхенцев попал 33-летний вратарь «Гамбурга» Даниэль Хойер.

Текущее соглашение игрока рассчитано до конца сезона, однако в нем прописана опция автоматического продления на год при условии сохранения «Гамбургом» прописки во Второй Бундеслиге.

Руководство «горожан» не планирует удерживать ветерана силой, если он выразит желание сменить клуб.

