«Бавария» рассматривает голкипера «Гамбурга» на замену Нойеру

сегодня, 20:46

«Бавария» начала поиск опытного голкипера, который мог бы стать вторым номером после в случае завершения карьеры . По данным источника, шорт-лист мюнхенцев попал 33-летний вратарь «Гамбурга» .

Текущее соглашение игрока рассчитано до конца сезона, однако в нем прописана опция автоматического продления на год при условии сохранения «Гамбургом» прописки во Второй Бундеслиге.

Руководство «горожан» не планирует удерживать ветерана силой, если он выразит желание сменить клуб.