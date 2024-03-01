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«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (02.03.2024)

сегодня, 12:16
Ливерпуль

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «красных» составляет 1.53. Поставить на «Ноттингем Форест» можно по 5.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Ноттингем Форест» борется за выживание в АПЛ и у команды начинается самый сложны этап сезона. На данный момент коллектив идет на 17 месте с 24 баллами и опережает ближайшего соперника на четыре пункта. В домашней игре с лидером АПЛ хозяевам придется уделять много времени обороне и лишь изредка пытаться контратаковать. В прошлой игре «Ноттингем Форест» минимально проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1), а ранее уступил на выезде «Астон Вилле» (2:4).

«Ливерпуль» выглядит очень мощно и имеет серию из нескольких побед подряд. Подопечные Юргена Клопа стараются не терять очки, ведь «Манчестер Сити» идет по пятам и отстает на один балл в турнирной таблице. Команда забила больше всех в АПЛ (63 мяча) и попытается в этом матче улучшить свои показатели. Два последних матча «красных» завершились крупной победой над «Саутгемптоном» (3:0) в кубке ФА и успехом в финале кубка английской лиги над «Челси» в дополнительное время (1:0).

Информация для ставок

  • «Ноттингем Форест» проиграл шесть из десяти последних матчей на своем стадионе
  • «Ливерпуль» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Ливерпуль» выиграл три из пяти последних матчей с «Ноттингем Форест»

Прогноз

Команды часто забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз произойдет нечто подобное. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
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сегодня в 13:22
“Ноттингем Форест“ продолжает бороться за выживание, но выглядит слишком слабо по ходу нынешнего сезона. Команда проиграла три из четырех последних матчей в разных турнирах и располагается всего в четырех баллах от зоны вылета. “Ливерпуль“ выиграл 11 из 14-ти последних матчей именно в основное время и готов вновь порадовать своих фанатов. У мерсисайдцев хватает кадровых проблем, но молодежь выглядит неплохо. Кроме того, есть вероятность того, что Салах и Нуньез все же будут готовы выйти на поле. В первом круге “Ливерпуль“ победил 3:0 и сейчас явно едет на “Сити Граунд“ с намерением забрать все три очка.
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сегодня в 13:19
“Ноттингем Форест“ пребывает не в лучшей форме. Среди недели команда вылетела из Кубка Англии, а в чемпионате идет на самом краю пропасти и может похвастаться всего четырьмя очками преимущества над зоной вылета. “Лесники“ проиграли три из четырех последних матчей в разных турнирах. “Ливерпуль“ на ходу и даже обилие кадровых проблем не мешает команде Клоппа добиваться успеха. В прошлый уик-энд она выиграла Кубок Английской Лиги, одолев в финале лондонский “Челси“ в дополнительное время. В чемпионате мерсисайдцы лидируют, но опережают “Манчестер Сити“ всего на один балл.
vcsasae7tqyz
vcsasae7tqyz
сегодня в 13:17
Вполне очевидно, что отобрать очки у нынешнего Ливерпуля задача далеко не из легких, да и в 2023 году Ноттингем Форест убедился в этом сполна, так как отработав против данного оппонента в 2-х поединках, "Лесники" занесли в свой актив 2 поражения. Что интересно, а в каждом противостояние Ливерпуль отличался 3-мя забитыми мячами, и по всей видимости повторить данное действо, подопечные Клоппа смогут и в очередной раз.
zahnjr3wvzw6
zahnjr3wvzw6
сегодня в 13:15
Ливерпуль приятно удивляет, и особенно качественный футбол коллектив демонстрирует на внутренней арене, где за 26-ть туров он смог победить целых 18-ть раз. Кстати говоря, а в остальных 8-ми матчах чемпионата, где "Красные" не смогли взять максимум, в 6-ти случаях им противостояли не простые соперники - Тоттенхэм, Челси, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и дважды Арсенал. Также необходимо выделить, что на данный момент по атакующей части Ливерпуль является лучшим клубом первенства, и в среднем за матч в АПЛ он реализует 2.42 момента.
y4tnwpd9tjw9
y4tnwpd9tjw9
сегодня в 13:13
Ноттингем Форест не может заявить о тотальной стабильности, и особенно это касается тех встреч, когда на противоположной стороне поля встает серьезный оппонент. К примеру в этом сезоне так было против Арсенала (дважды по 1:2), Манчестера Юнайтед (0:1 и 2:3), Тоттенхэма (0:2), а также Манчестера Сити (0:2). И как становится понятно, "Лесники" не только редко побеждают сильных соперников, но и не могут достойно выстоять против них в защите, да и если говорить о общей картине, то в среднем в текущем игровом году коллектив пропускает порядка 1.72 голов.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:53
Ставлю на тотал больше, который при случае может пробить и одна команда гостей ТБ(3).
Гость
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