«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (02.03.2024)

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сегодня, 12:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «красных» составляет 1.53. Поставить на «Ноттингем Форест» можно по 5.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Ноттингем Форест» борется за выживание в АПЛ и у команды начинается самый сложны этап сезона. На данный момент коллектив идет на 17 месте с 24 баллами и опережает ближайшего соперника на четыре пункта. В домашней игре с лидером АПЛ хозяевам придется уделять много времени обороне и лишь изредка пытаться контратаковать. В прошлой игре «Ноттингем Форест» минимально проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1), а ранее уступил на выезде «Астон Вилле» (2:4).

«Ливерпуль» выглядит очень мощно и имеет серию из нескольких побед подряд. Подопечные Юргена Клопа стараются не терять очки, ведь «Манчестер Сити» идет по пятам и отстает на один балл в турнирной таблице. Команда забила больше всех в АПЛ (63 мяча) и попытается в этом матче улучшить свои показатели. Два последних матча «красных» завершились крупной победой над «Саутгемптоном» (3:0) в кубке ФА и успехом в финале кубка английской лиги над «Челси» в дополнительное время (1:0).

Информация для ставок

«Ноттингем Форест» проиграл шесть из десяти последних матчей на своем стадионе

«Ливерпуль» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ливерпуль» выиграл три из пяти последних матчей с «Ноттингем Форест»

Прогноз

Команды часто забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз произойдет нечто подобное. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.