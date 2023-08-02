«Оренбург» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (05.08.2023)

1690999696

вчера, 21:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Оренбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Урал» оценивается за 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.

Форма команд

«Оренбург» не лучшим образом начал сезон и смог добыть лишь один пункт в первых двух турах РПЛ . Команде срочно нужно исправлять результаты, иначе серия неудач может затянуться и привести к более серьезным последствиям. В домашней встрече с «Уралом», у хозяев будет хороший шанс переиграть своего соперника и добыть первую победу в сезоне. В прошлом туре «Оренбург» сыграл вничью с «Рубином» (1:1), а в кубке разгромно проиграл ЦСКА (0:6).

«Урал» хорошо начал в первом туре чемпионата России, но после этого не выигрывал в двух последних матчах. Тем не менее, клуб из Екатеринбурга набрал четыре балла и может чувствовать себя увереннее, чем это было в прошлом году. В игре с «Оренбургом», гостям важно, как минимум не проиграть, а победа и вовсе станет отличным достижением. В прошлом туре РПЛ «Урал» не смог на своем поле обыграть «Пари НН» (0:0).

Информация для ставок

Три из пяти последних встреч «Урала» завершились исходом «обе забьют»

«Оренбург» не выигрывает уже четыре поединка подряд во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой на удивление результативно, и мы предлагаем использовать это в своем выборе. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.