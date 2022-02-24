«Остенде» — «Сент-Трюйден». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.02.2022)

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сегодня, 12:20

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам нынешнего поединка. На победу «Остенде» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 2.55. Поверить в успех «Сент-Трюйден» можно по 2.7, а ничья котируется по коэффициенту 3.45.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.87. Поверить в малорезультативную встречу можно по коэффициенту ТМ 2.5 – 1.93.

Форма команд

«Сент-Трюйден» выиграл несколько последних матчей и обрел уверенность в своих силах на следующие поединки. Команда занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата Бельгии и набрала 37 очков, что не позволяет ей попасть в верхнюю часть таблицы в данный момент. Клуб имеет отрицательную разницу мячей (32:35) и постарается ее улучшить уже в предстоящей игре. В прошлом туре «Сент-Трюйден» обыграл на своем поле «Оуд-Хеверли», а ранее сенсационно выиграл у «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:0).

«Остенде» набрал семь очков в последних пяти турах чемпионата Бельгии и на данный момент занимает лишь 13 место с 31 очком в активе. Чтобы улучшить ситуацию, тренерскому штабу необходимо вносить изменения в тренировочный процесс, а также поработать над линией обороны, ведь клуб пропустил уже 52 мяча. В двух последних встречах «Остенде» минимально выиграл у «Стандарда» (1:0) и крупно проиграл «Мехелену» (0:3).

Информация для ставок

«Сент-Трюйден» выиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах, а «Остенде» одержал четыре победы

Восемь из десяти последних матчей «Остенде» на своем стадионе завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Сент-Трюйден» не может обыграть «Остенде» на выезде уже восемь матчей подряд

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Остенде» хорошо выступает на своем поле в личных встреча с «Сент-Трюйденом», и постарается продлить успешную серию и в этом поединке. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Фонбет.