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«Остенде» — «Сент-Трюйден». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.02.2022)

сегодня, 12:20
Остенде

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам нынешнего поединка. На победу «Остенде» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 2.55. Поверить в успех «Сент-Трюйден» можно по 2.7, а ничья котируется по коэффициенту 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.623.492.66
Мелбет 2.61 3.48 2.66
1XBET 2.61 3.48 2.66

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.87. Поверить в малорезультативную встречу можно по коэффициенту ТМ 2.5 – 1.93.

Форма команд

«Сент-Трюйден» выиграл несколько последних матчей и обрел уверенность в своих силах на следующие поединки. Команда занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата Бельгии и набрала 37 очков, что не позволяет ей попасть в верхнюю часть таблицы в данный момент. Клуб имеет отрицательную разницу мячей (32:35) и постарается ее улучшить уже в предстоящей игре. В прошлом туре «Сент-Трюйден» обыграл на своем поле «Оуд-Хеверли», а ранее сенсационно выиграл у «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:0).

«Остенде» набрал семь очков в последних пяти турах чемпионата Бельгии и на данный момент занимает лишь 13 место с 31 очком в активе. Чтобы улучшить ситуацию, тренерскому штабу необходимо вносить изменения в тренировочный процесс, а также поработать над линией обороны, ведь клуб пропустил уже 52 мяча. В двух последних встречах «Остенде» минимально выиграл у «Стандарда» (1:0) и крупно проиграл «Мехелену» (0:3).

Информация для ставок

  • «Сент-Трюйден» выиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах, а «Остенде» одержал четыре победы
  • Восемь из десяти последних матчей «Остенде» на своем стадионе завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Сент-Трюйден» не может обыграть «Остенде» на выезде уже восемь матчей подряд
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Остенде» хорошо выступает на своем поле в личных встреча с «Сент-Трюйденом», и постарается продлить успешную серию и в этом поединке. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.47 1.92 1.92 1.50 2.65
Мелбет 1.91 1.91
1XBET 1.91 1.91
Все комментарии
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8gfpr7dna5t6
сегодня в 19:16
Футбольный клуб «Остенде» выиграет матч.
kst9h7scjvdv
kst9h7scjvdv
сегодня в 19:16
Футбольный клуб «Остенде» одержит победу.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:35
Игра на три результата
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