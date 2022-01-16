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«Престон» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.01.2022)

вчера, 16:58

18 января 2022 года состоится поединок «Престон — Шеффилд Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Диплейл» в Престоне. Отметим, что этот матч будет сыгран в рамках 24-го тура Английского Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.77 3.36 2.63
1XBET 2.77 3.36 2.63
BetBoom 2.74 3.23 2.67

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Шеффилд Юнайтед». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа хозяев поля в 2.80. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Престон» в нынешнем сезоне Английского Чемпионшипа идет на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 32 балла. У команды восемь побед, восемь ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 27 мячей и пропустил 30 голов. В последних встречах «Престон» сыграл вничью с «Бирмингемом» 1:1, а также обыграл «Сток Сити» 1:2 и победил «Барнсли» 2:1, Команда играет в неплохой футбол, но так только во второй части чемпионата. Первую часть коллектив провалил.

«Шеффилд Юнайтед» идет в нынешнем сезоне на 14-й строчке в турнирной таблице и имеет все те же 32 пункта в активе. У клуба девять побед, пять ничьих и девять поражений. Коллектив забил 29 голов и пропустил 30 мячей. В последних встречах «Шеффилд» уступил «Дерби Каунти» 2:0 и выиграл у «Фулхэма» 0:1, а также победил «Кардифф Сити» 2:3. «Шеффилд» смотрится неплохо в последних играх и может заработать три балла и в этом матче.

Информация для ставок

«Шеффилд» проиграл два матча из последних пяти
«Престон» проиграл два матча из последних пяти
У «Шеффилда» пять пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.10. Оба клуба могут забить много мячей, они неплохо смотрятся в атаке. Фаворит игры — «Шеффилд Юнайтед».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.76 2.18
1XBET 1.76 2.18
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:09
Игра на три результата
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