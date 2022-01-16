«Престон» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.01.2022)

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вчера, 16:58

18 января 2022 года состоится поединок «Престон — Шеффилд Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Диплейл» в Престоне. Отметим, что этот матч будет сыгран в рамках 24-го тура Английского Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Шеффилд Юнайтед». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа хозяев поля в 2.80. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Престон» в нынешнем сезоне Английского Чемпионшипа идет на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 32 балла. У команды восемь побед, восемь ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 27 мячей и пропустил 30 голов. В последних встречах «Престон» сыграл вничью с «Бирмингемом» 1:1, а также обыграл «Сток Сити» 1:2 и победил «Барнсли» 2:1, Команда играет в неплохой футбол, но так только во второй части чемпионата. Первую часть коллектив провалил.

«Шеффилд Юнайтед» идет в нынешнем сезоне на 14-й строчке в турнирной таблице и имеет все те же 32 пункта в активе. У клуба девять побед, пять ничьих и девять поражений. Коллектив забил 29 голов и пропустил 30 мячей. В последних встречах «Шеффилд» уступил «Дерби Каунти» 2:0 и выиграл у «Фулхэма» 0:1, а также победил «Кардифф Сити» 2:3. «Шеффилд» смотрится неплохо в последних играх и может заработать три балла и в этом матче.

Информация для ставок

«Шеффилд» проиграл два матча из последних пяти

«Престон» проиграл два матча из последних пяти

У «Шеффилда» пять пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.10. Оба клуба могут забить много мячей, они неплохо смотрятся в атаке. Фаворит игры — «Шеффилд Юнайтед».