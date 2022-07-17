«Расинг Клуб» — «Арсенал» Саранди. Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (09.07.2022)

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17 июля 2022, 16:08

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры считают «Расинг Клуб», ставки на который, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.67. Поставить на успех гостей можно по 5.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.75.

Форма команд

«Расинг Клуб» редко проигрывает в новом этапе чемпионата Аргентины и старается держаться ближе к вершине турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура коллектив занимает пятое место, имея в активе 14 баллов, что на два пункта меньше, чем у лидера. Чтобы как минимум сохранить свое место, а может и подняться вверх, команде нужна только победа. В прошлом туре «Расинг Клуб» сыграл вничью с «Ньюэллс Олд Бойз» (0:0), а игрой ранее минимально одолел «Индепендьенте» (1:0).

«Арсенал» Саранди также не проигрывает уже несколько матчей подряд, что помогло ему подняться уже на 10 место в турнирной таблице. Команда набрала 11 очков и в случае выездной победы в этом матче сможет сравняться по очкам с нынешним соперником. Тем не менее, тренерский штаб аккуратно готовит игроков к этой встрече, поэтому больших сил в нападении ожидать вряд ли стоит. Два последних матча «Арсенала» Саранди завершились ничьей с «Платенсе» (1:1) и победой над «Патронато» (1:0).

Информация для ставок

Пять из семи последних матчей «Арсенала» Саранди завершились вничью

«Расинг Клуб» выиграл шесть из восьми последних домашних матчей

«Арсенал» Саранди выиграл три из четырех последних матчей у «Расинг Клуб»

Три из пяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что «Расинг Клуб» сможет одержать победу в этом матче, за счет лучшей формы и несмотря на отрицательную статистику последних личных встреч. Рекомендуем сделать ставку на успех хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.67.