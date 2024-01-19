«РБ Лейпциг» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (20.01.2024)

1705655728

вчера, 12:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «РБ Лейпциг». Команда играет на своем поле и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Байера» оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6 Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«РБ Лейпциг» продолжает борьбу за Лигу Чемпионов и на данный момент идет на четвертом месте с 33 баллами, что на 12 пунктов меньше, чем у лидера и нынешнего соперника. Тем не менее, букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам, которые имеют вполне реальные шансы прервать длинную серию клуба из Леверкузена без поражений. В прошлом туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» неожиданно проиграл «Айнтрахту» (0:1), а до этого поделил очки с «Вердером» (1:1).

«Байер» допустил пару ничейных результатов, но в целом продолжает свое шествие по Бундеслиге и остается ее лидером. Команда набрала 45 очков и имеет на четыре пункта больше, чем у «Баварии», но при этом сыграла на одну игру больше. Выездная встреча с «РБ Лейпциг» станет настоящим испытанием для «фармацевтов», ведь в случае потери очков конкуренты сократят отставание. Два последних матча «Байера» в Бундеслиге завершились победами над «Аугсбургом» (1:0) и «Бохумом» (4:0).

Информация для ставок

Пять из семи последних матчей «РБ Лейпциг» завершились исходом «обе забьют»

«Байер» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих во всех турнирах

«РБ Лейпциг» выиграл два мата из пяти последних с «Байером» при трех поражениях

Прогноз

Предполагаем, что матч будет ярким и результативным, а победителем станет более удачливый претендент. Рекомендуем поставить на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.