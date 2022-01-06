«Реал» Мадрид — «Валенсия». Прогноз на матч Примеры (08.01.2022)

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06 января 2022, 19:03

8 января 2022 года «Реал» примет «Валенсию» в рамках 20-го тура Испанской Примеры. Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Реал». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.37. Ничейный исход оценивается в 5.30, а победа «Валенсии» в 8.00. В качестве дополнительной ставки на матч можно выбрать «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Реал» идет в нынешнем сезоне на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 46 баллов. У команды 14 побед, четыре ничьих и два поражения. Коллектив забил 41 гол и пропустил 17 мячей. В последних встречах «королевский» клуб выглядит не лучшим образом — поражение от «Хетафе» 1:0, а также ничья с «Кадисом» 0:0 и победа над «Атлетиком» из Бильбао 1:2.

«Валенсия» идет на девятой строчке и имеет в активе 28 баллов. У команды семь побед, семь ничьих и пять поражений. Коллектив забил 31 гол и пропустил 28 мячей. В последних встречах «лос-чес» уступили «Эспаньолу» 1:2, а также выиграли у «Леванте» 3:4 и одолели «Эльче» 2:1. Команда играет неплохо, но мало забивает в матчах против топовых клубов. К тому же «Валенсия» сильно сдала по сравнению с началом сезона.

Информация для ставок

«Валенсия» проиграла один матч из последних десяти

«Реал» проиграл один матч из последних десяти

У «Валенсии» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Валенсии» по коэффициенту 3.10. «Реал» не лучшим образом начал 2022 год, к тому же у «королевского» клуба часто бывают проблемы в игре с «Валенсией».