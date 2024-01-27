«Реймс» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (28.01.2024)

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вчера, 13:44

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам нынешней встречи. На победу «Реймса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.85. Ничейный результат котируется по 3.8, а победа «Лиона» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.87 Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 1.77.

Форма команд

«Реймс» неплохо выглядит уже на экваторе нынешнего сезона и на данный момент занимает шестое место в зоне еврокубков. Коллектив набрал 29 баллов и отстает от «Лилля» на два пункта, поэтому обязан набирать очки, чтобы не отстать от конкурента. Тем не менее, недооценивать соперника также нельзя, ведь «Нант» способен наказать за ошибки. Два последних матча «Реймса» завершились победой на выезде над «Монако» (3:1) и поражением в кубке Франции от «Сошо» (2:3, по пенальти).

«Нант» большинство последних матчей проиграл и находится уже совсем недалеко от зоны вылета. Коллектив занимает 13 место с 18 баллами и уступает «Монпелье» лишь по дополнительным показателям. В выездной игре с командой из первой шестерки Лиги 1 у гостей шансов будет немного, поэтому необходимо реализовывать свои шансы. В прошлом туре «Нант» проиграл в кубке Франции «Лавалю» (0:1), а в чемпионате уступил «Клермону» (1:2).

Информация для ставок

«Нант» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реймс» выиграл семь из десяти домашних поединков на своем стадионе

«Нант» проиграл четыре из пяти последних матчей с «Реймсом»

Прогноз

«Реймс» имеет преимущество в личных встречах с «Нантом» и в этот раз на своем стадионе также обязан набирать баллы. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.