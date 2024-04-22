«Рома» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (22.04.2024)ё

Ставки букмекеров
Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.38. В случае победы «Болоньи», зайдет коэффициент 3.4. Ничью можно выбрать по 3.1.
|
- : -
сегодня, 19:30
Также в линии букмекеры предлагают 2.45 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.
Форма команд
«Рома» показывает хорошие результаты в последних матчах и борется за место в топ-4, хотя с большой вероятностью и пятое место Серии А на следующий розыгрыш Лиги чемпионов получит место в турнире. Римляне как раз и занимают эту позицию с 55 баллами и отстают от «Болоньи» на четыре пункта, имея одну игру в запасе, поэтому матч получится интересным и с важным турнирным значением. В прошлой игре Лиге Европы «Рома» переиграла «Милан» (2:1), а в чемпионате Италии одолела в дерби «Лацио» (1:0).
«Болонья» проводит один из самых сильных сезонов в своей истории и очень хочет финишировать в зоне Лиги чемпионов. Коллектив идет на четвертом месте с 59 баллами и ему очень важно в предстоящей игре с конкурентом как минимум не проиграть, чтобы в перспективе не пропустить вперед «Рому. В прошлой игре чемпионата Италии „Болонья“ сыграла вничью с „Монцей“ (0:0), а ранее с тем же счетом завершила матч с „Фрозиноне“ (0:0).
Информация для ставок
- „Рома“ выиграла семь из десяти последних поединков во всех турнирах
- „Болонья“ проиграла только один матч из десяти последних
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей и вариантом „обе забьют — нет“
Прогноз
Оба коллектива находятся в хорошей физической форме, но традиционно большого количества мячей от них ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.