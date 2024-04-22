«Рома» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (22.04.2024)ё

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сегодня, 13:20

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.38. В случае победы «Болоньи», зайдет коэффициент 3.4. Ничью можно выбрать по 3.1.

Также в линии букмекеры предлагают 2.45 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Рома» показывает хорошие результаты в последних матчах и борется за место в топ-4, хотя с большой вероятностью и пятое место Серии А на следующий розыгрыш Лиги чемпионов получит место в турнире. Римляне как раз и занимают эту позицию с 55 баллами и отстают от «Болоньи» на четыре пункта, имея одну игру в запасе, поэтому матч получится интересным и с важным турнирным значением. В прошлой игре Лиге Европы «Рома» переиграла «Милан» (2:1), а в чемпионате Италии одолела в дерби «Лацио» (1:0).

«Болонья» проводит один из самых сильных сезонов в своей истории и очень хочет финишировать в зоне Лиги чемпионов. Коллектив идет на четвертом месте с 59 баллами и ему очень важно в предстоящей игре с конкурентом как минимум не проиграть, чтобы в перспективе не пропустить вперед «Рому. В прошлой игре чемпионата Италии „Болонья“ сыграла вничью с „Монцей“ (0:0), а ранее с тем же счетом завершила матч с „Фрозиноне“ (0:0).

Информация для ставок

„Рома“ выиграла семь из десяти последних поединков во всех турнирах

„Болонья“ проиграла только один матч из десяти последних

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей и вариантом „обе забьют — нет“

Прогноз

Оба коллектива находятся в хорошей физической форме, но традиционно большого количества мячей от них ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.