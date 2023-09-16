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«Рома» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (17.09.2023)

вчера, 10:02
Рома (Рим)

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. В случае победы «Эмполи», зайдет коэффициент 9. Ничью можно выбрать по 4.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.454.638.24
Лига Ставок 1.46 4.70 7.60
Pari 1.45 4.60 8.00

Также в линии букмекеры предлагают 1.88 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Рома» выдала один из худших за последние годы стартов нового сезона и за три тура смогла набрать всего один балл. Команда Моуриньо находится в зоне вылета и играет с единственным клубом, который вовсе не набирал баллов. В случае домашней победы римляне смогут как минимум отыграть несколько позиций. В прошлом туре Серии А «Рома» уступила на своем поле «Милану» (1:2), а ранее проиграла и «Вероне» (1:2).

«Эмполи» уже после трех туров успел стать худшей командой Серии А и чтобы подняться по турнирной таблице, надо набирать очки, которых пока нет. Выездной матч с «Ромой» будет очень сложным, ведь соперник крайне мотивирован и будет играть исключительно на победу. Таким образом даже ничья станет хорошим результатом для гостей. Два последних матча «Эмполи» уступил «Ювентусу» и «Монце» с одинаковым счетом (0:2).

Информация для ставок

  • Шесть последних матчей «Ромы» завершились исходом «обе забьют»
  • «Эмполи» проиграл семь из восьми последних матчей во всех турнирах
  • «Рома» выиграла семь последних встреч с «Эмполи» подряд

Прогноз

В личных встречах «Рома» имеет огромное преимущество и в этот раз наверняка одержит уверенную победу. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.04 1.42 2.04 1.88 1.58 2.50
Лига Ставок 2.92 1.41 2.00 1.84 1.56 2.45
Pari 2.00 1.85
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:46
Если выбирать из 2-х зол наименьшее, то таковым выбором и становится столичная Рома, которая обладает куда более опытным и мастеровитым составом, играет дома и амбиции команды явно выше находятся, чем прозябание на данный момент в зоне вылета на 18-ом месте. Эмполи - команда закрытая, так что победа не должна быть крупной от фаворита, да и сама Рома играет более осторожно обычно. В прошлом сезоне искомая ставка на победу римлян через ТМ проходила дважды из 2-х случаев (2-0 и 2-1 "волки" были сильнее). Сейчас все тоже очень походит на такой расклад примерно.
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