«Рома» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (17.09.2023)

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вчера, 10:02

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. В случае победы «Эмполи», зайдет коэффициент 9. Ничью можно выбрать по 4.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.88 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Рома» выдала один из худших за последние годы стартов нового сезона и за три тура смогла набрать всего один балл. Команда Моуриньо находится в зоне вылета и играет с единственным клубом, который вовсе не набирал баллов. В случае домашней победы римляне смогут как минимум отыграть несколько позиций. В прошлом туре Серии А «Рома» уступила на своем поле «Милану» (1:2), а ранее проиграла и «Вероне» (1:2).

«Эмполи» уже после трех туров успел стать худшей командой Серии А и чтобы подняться по турнирной таблице, надо набирать очки, которых пока нет. Выездной матч с «Ромой» будет очень сложным, ведь соперник крайне мотивирован и будет играть исключительно на победу. Таким образом даже ничья станет хорошим результатом для гостей. Два последних матча «Эмполи» уступил «Ювентусу» и «Монце» с одинаковым счетом (0:2).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Ромы» завершились исходом «обе забьют»

«Эмполи» проиграл семь из восьми последних матчей во всех турнирах

«Рома» выиграла семь последних встреч с «Эмполи» подряд

Прогноз

В личных встречах «Рома» имеет огромное преимущество и в этот раз наверняка одержит уверенную победу. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25.