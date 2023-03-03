«Рома» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (05.03.2023)

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сегодня, 10:19

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65. В случае победы «Ювентуса», зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.1.

Также в линии букмекеры предлагают 2.45 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.08.

Форма команд

«Рома» вышла в следующий этап Лиги Европы, но в чемпионате пропустил вперед принципиального конкурента «Лацио», что не обрадовало болельщиков. Команда имеет в своем активе 44 балла и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. В домашней встрече с «Ювентусом» коллектив может побороться за очки, а возможно и одержать победу. В прошлой встрече «Рома» проиграла «Кремонезе» (0:1), а в Лиге Европы одолела «Зальцбург» (2:0).

«Ювентус» продолжает набирать очки в чемпионате Италии, хотя добиться четвертого места после штрафа на 15 баллов будет сложно. Сейчас клуб из Турина занимает седьмое место с 35 баллами и от четвертой позиции его отделяют 10 пунктов. В прошлом туре «Ювентус» уверенно обыграл «Торино» (4:2), а ранее была одержана победа над «Нантом» в Лиге Европы (3:0).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Ромы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ювентус» выиграл восемь из десяти последних поединков на выезде

«Ювентус» выиграл три из пяти последних матчей с «Ромой» при двух ничьих

Шесть из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды имеют хорошие атакующие связки в нападении, и мы предполагаем, что каждая из них сможет отличиться минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Лига Ставок.