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«Рома» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (05.03.2023)

сегодня, 10:19
Ювентус (Турин)

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65. В случае победы «Ювентуса», зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.1.

Италия. Серия А 2022/2023
Рома
Ювентус
ПроигрышВыигрышНичьяВыигрышПроигрыш
- : -
05 марта 2023, 22:45
воскресенье
ВыигрышВыигрышВыигрышВыигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.713.162.92
Лига Ставок 2.75 3.05 2.90
1XBET 2.68 3.26 2.98

Также в линии букмекеры предлагают 2.45 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.08.

Форма команд

«Рома» вышла в следующий этап Лиги Европы, но в чемпионате пропустил вперед принципиального конкурента «Лацио», что не обрадовало болельщиков. Команда имеет в своем активе 44 балла и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. В домашней встрече с «Ювентусом» коллектив может побороться за очки, а возможно и одержать победу. В прошлой встрече «Рома» проиграла «Кремонезе» (0:1), а в Лиге Европы одолела «Зальцбург» (2:0).

«Ювентус» продолжает набирать очки в чемпионате Италии, хотя добиться четвертого места после штрафа на 15 баллов будет сложно. Сейчас клуб из Турина занимает седьмое место с 35 баллами и от четвертой позиции его отделяют 10 пунктов. В прошлом туре «Ювентус» уверенно обыграл «Торино» (4:2), а ранее была одержана победа над «Нантом» в Лиге Европы (3:0).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Ромы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Ювентус» выиграл восемь из десяти последних поединков на выезде
  • «Ювентус» выиграл три из пяти последних матчей с «Ромой» при двух ничьих
  • Шесть из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды имеют хорошие атакующие связки в нападении, и мы предполагаем, что каждая из них сможет отличиться минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.02 1.87 1.58 2.49 1.27 4.00
Лига Ставок 2.01 1.78 1.56 2.40
1XBET 1.62 2.51
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 10:51
Юве будет биться за каждое отобранное очко... Роме предстоит тяжелый матч
Гость
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