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«Рубин» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (05.08.2023)

вчера, 13:39
Спартак (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.12. Победа «Рубина» оценивается по 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.443.642.13

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Рубин» провел уже два матча в РПЛ и оба завершил ничьими, хотя выигрывал по ходу встреч. Тем не менее, казанский клуб снова привыкает к РПЛ и любые набранные баллы очень для него важны. В поединке со «Спартаком», хозяева не отказались бы и от третьей ничьей, ведь соперник показывает неплохие результаты на старте сезона. В прошлом туре «Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1), а в кубке России уступил «Ростову» (0:1).

«Спартак» выиграл все три матча в новом сезоне, однако большей разницы, чем в один мяч команда не достигала. Это говорит о том, что клуб в любом момент может потерять очки, но пока справляется с поставленными задачами. В Казани играть никому не просто, поэтому матч обещает быть сложным и интересным. Два последних матча «Спартак» выиграл у «Балтики» в чемпионате (2:1) и «Краснодара» в кубке России (2:1).

Информация для ставок

  • «Спартак» выиграл четыре последних матча во всех турнирах
  • «Рубин» выиграл семь из десяти последних домашних матчей во всех турнирах
  • «Спартак» выиграл три из пяти последних поединков у «Рубина»
  • Три последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Матчи между «Рубином» и «Спартаком» всегда отличались принципиальностью и дополнительным интересом со стороны болельщиков. Предполагаем, что команды смогут минимум по одному разу отличиться в воротах друг друга. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.08 1.79 1.64 2.33
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:51
Спартак мне нравится больше в этом матче как команда, которая может давить с позиции силы с такой линией атаки. Рубин все-таки подсаживается, да и в обороне косячит не меньше, а в атаке имеет меньший потенциал на фоне москвичей, тем не менее оборона Спартака сейчас пропускает от всех. Так что через такой комбо-вариант гости очень нравятся - 1-1 последняя встреча команд в чемпионате закончилась, ну а сейчас отдам предпочтение Спартаку, который все же в ФНЛ не вылетал. Через больше красно-белые должны заходить здесь уверенно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:14
Спартак думаю сделает выводы из своего прошлого матча и одержит победу. П2.
Гость
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