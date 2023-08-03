«Рубин» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (05.08.2023)

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вчера, 13:39

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.12. Победа «Рубина» оценивается по 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Рубин» провел уже два матча в РПЛ и оба завершил ничьими, хотя выигрывал по ходу встреч. Тем не менее, казанский клуб снова привыкает к РПЛ и любые набранные баллы очень для него важны. В поединке со «Спартаком», хозяева не отказались бы и от третьей ничьей, ведь соперник показывает неплохие результаты на старте сезона. В прошлом туре «Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1), а в кубке России уступил «Ростову» (0:1).

«Спартак» выиграл все три матча в новом сезоне, однако большей разницы, чем в один мяч команда не достигала. Это говорит о том, что клуб в любом момент может потерять очки, но пока справляется с поставленными задачами. В Казани играть никому не просто, поэтому матч обещает быть сложным и интересным. Два последних матча «Спартак» выиграл у «Балтики» в чемпионате (2:1) и «Краснодара» в кубке России (2:1).

Информация для ставок

«Спартак» выиграл четыре последних матча во всех турнирах

«Рубин» выиграл семь из десяти последних домашних матчей во всех турнирах

«Спартак» выиграл три из пяти последних поединков у «Рубина»

Три последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Матчи между «Рубином» и «Спартаком» всегда отличались принципиальностью и дополнительным интересом со стороны болельщиков. Предполагаем, что команды смогут минимум по одному разу отличиться в воротах друг друга. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.