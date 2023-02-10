«Сельта» – «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (12.02.2023)

1676008618

сегодня, 08:56

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. В случае победы «Сельты», зайдет коэффициент 3.65. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.2.

Также в линии букмекеры предлагают 2.35 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Сельта» в последних пяти турах проиграла лишь один раз и заметно улучшила результаты, что помогло ей подняться на 12 место с 23 баллами. Побороться за зону еврокубков коллективу вряд ли удастся, но обеспечить заранее место в Ла Лиге на следующий сезон ему вполне по силам. В прошлом туре «Сельта» обыграла на выезде «Бетис» в суперрезультативном матче (4:3), а ранее минимально одолела на своем поле «Атлетик» (1:0).

«Атлетико» достаточно редко проигрывает в последние месяцы, однако ничейные результаты, как в прошлом туре с «Хетафе» (1:1) определенно раздражают болельщиков. На данный момент «матрасники» занимают четвертое место в таблице с набранными 35 баллами. Отставание от ближайшего соперника составляет четыре балла, поэтому в этой встрече гости будут мотивированы на победу. Также в одной из последних встреч «Атлетико» минимально обыграл «Осасуну» (1:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Сельты» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Атлетико» проиграл три выездных матча из десяти последних во всех турнирах

«Сельта» проиграла шесть из десяти последних поединков с «Атлетико» при одной победе

Прогноз

«Атлетико» играет очень нестабильно, но в этом поединке имеет большие шансы набрать три очка. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.