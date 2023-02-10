«Сельта» – «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (12.02.2023)

Ставки букмекеров
В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. В случае победы «Сельты», зайдет коэффициент 3.65. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.2.
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12 февраля 2023, 18:15
воскресенье
Также в линии букмекеры предлагают 2.35 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.
Форма команд
«Сельта» в последних пяти турах проиграла лишь один раз и заметно улучшила результаты, что помогло ей подняться на 12 место с 23 баллами. Побороться за зону еврокубков коллективу вряд ли удастся, но обеспечить заранее место в Ла Лиге на следующий сезон ему вполне по силам. В прошлом туре «Сельта» обыграла на выезде «Бетис» в суперрезультативном матче (4:3), а ранее минимально одолела на своем поле «Атлетик» (1:0).
«Атлетико» достаточно редко проигрывает в последние месяцы, однако ничейные результаты, как в прошлом туре с «Хетафе» (1:1) определенно раздражают болельщиков. На данный момент «матрасники» занимают четвертое место в таблице с набранными 35 баллами. Отставание от ближайшего соперника составляет четыре балла, поэтому в этой встрече гости будут мотивированы на победу. Также в одной из последних встреч «Атлетико» минимально обыграл «Осасуну» (1:0).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Сельты» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Атлетико» проиграл три выездных матча из десяти последних во всех турнирах
- «Сельта» проиграла шесть из десяти последних поединков с «Атлетико» при одной победе
Прогноз
«Атлетико» играет очень нестабильно, но в этом поединке имеет большие шансы набрать три очка. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.