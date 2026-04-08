Дзюба о Луческу: «За него всей команде хотелось биться на поле»

сегодня, 17:17

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал известие о смерти бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.

Румынский специалист возглавлял команду из Санкт-Петербурга в сезоне 2016/17, под его руководством она заняла 3-е место в РПЛ.

Мирча Луческу — один из величайших тренеров современности. Очень сильный специалист! Один из сильнейших, если не самый сильный в моей карьере. Я ему очень благодарен за всё. В «Зените» мы его очень любили, и сам он всегда тепло относился к Сашке Кокорину и ко мне. Он чувствовал футболистов и людей. Год с ним был незабываемым. Он запомнился не просто как очень сильный тренер, но ещё и как очень хороший человек с добрым сердцем. Мирча знал восемь языков, с ним всегда было весело и интересно. Глыба! Ушла целая эпоха. Мистер был особенным человеком. За него всей команде хотелось биться на поле! Когда появились разногласия, мы собирались костяком: я, Кокора, Керж, ещё ребята были — и пытались всё уладить, сгладить углы.

В общем, когда вчера увидел эту новость, стало очень грустно. Еле сдержал слезы. Одно время продолжали с Мистером поддерживать общение, но в последнее время не были на связи.

