Дзюба о Луческу: «За него всей команде хотелось биться на поле»

Нападающий «Акрона» прокомментировал известие о смерти бывшего главного тренера «Зенита» .

Румынский специалист возглавлял команду из Санкт-Петербурга в сезоне 2016/17, под его руководством она заняла 3-е место в РПЛ .

Мирча Луческу — один из величайших тренеров современности. Очень сильный специалист! Один из сильнейших, если не самый сильный в моей карьере. Я ему очень благодарен за всё. В «Зените» мы его очень любили, и сам он всегда тепло относился к Сашке Кокорину и ко мне. Он чувствовал футболистов и людей. Год с ним был незабываемым. Он запомнился не просто как очень сильный тренер, но ещё и как очень хороший человек с добрым сердцем. Мирча знал восемь языков, с ним всегда было весело и интересно. Глыба! Ушла целая эпоха. Мистер был особенным человеком. За него всей команде хотелось биться на поле! Когда появились разногласия, мы собирались костяком: я, Кокора, Керж, ещё ребята были — и пытались всё уладить, сгладить углы.

В общем, когда вчера увидел эту новость, стало очень грустно. Еле сдержал слезы. Одно время продолжали с Мистером поддерживать общение, но в последнее время не были на связи.