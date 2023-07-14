«Сент-Луис Сити» — «Интер» Майами. Прогноз на матч МЛС (16.07.2023)

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вчера, 22:06

Ставки букмекеров

«Сент Луис-Сити» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.57. На успех «Интер» Майами в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по 5.4, в то время как ничья стоит 4.4.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.62. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 2.3.

Форма команд

«Сент-Луис Сити» остается лидером западной конференции МЛС и имеет в активе 38 набранных баллов, опережая ближайшего конкурента на два пункта. Чтобы не потерять свое преимущество, хозяев в ближайшем поединке устроит исключительно победа над последней командой восточной конференции. Два последних матча «Сент-Луис Сити» завершились поражением от «Лос-Анджелес» (0:3) и минимальным успехом с «Торонто» (1:0).

«Интер» Майами все еще пока не может исправить ситуацию в турнирной таблице и плей-офф от команды становится все дальше. На данный момент коллектив занимает последнее место в своей конференции с 18 баллами и отстают от ближайшего соперника на один пункт. В игре с «Сент-Луис Сити» шансов набрать очки на выезде у гостей будет откровенно мало. В прошлом туре МЛС «Интер» Майами сыграл вничью с «Ди Си Юнайтед» (2:2), а ранее с тем же счетом завершил поединок с «Коламбус Крю» (2:2). (2:2).

Информация для ставок

«Сент-Луис Сити» выиграл лишь пять матчей из десяти последних в МЛС

Пять последних матчей «Интер» Майами завершились исходом «обе забьют»

В прошлой встрече между клубами оказался сильнее «Сент-Луис Сити» (4:0)

Прогноз

Предполагаем, что у лидера западной конференции не будет больших проблем в этом матче и он спокойно наберет три очка. Сделать ставку на победу «Сент-Луис Сити» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.