«Серкль Брюгге» — «Остенде». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (29.01.2022)

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вчера, 11:45

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Серкль Брюгге», поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.55. Успех «Остенде» будет стоить 5.6 в букмекерской конторе Фонбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 4.4.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.7. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.15. «Обе забьют» — 1.78, хотя бы одна команда не забьет – 1.97.

Форма команд

«Остенде» не показывает хороших результатов в последнее время и за пять предыдущих туров набрал всего четыре очка. Коллектив занимает 15 место и набрал только 24 очка, а поэтому придется больше думать о сохранении своего места на следующий сезон, чем о позиции в первой части турнирной таблицы. Встреча обещает быть сложной, ведь соперник находится в отличной физической форме. В последних двух поединках «Остенде» сыграл вничью с «Гентом» (1:1) и проиграл на своем поле «Антверпену» (1:2).

«Серкль Брюгге» выиграл несколько последних матчей и находится в зоне плей-офф. Команда набрала 34 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. Чтобы закрепиться на своем месте, коллектив и дальше обязан стабильно набирать очки. В прошлом туре чемпионата Бельгии «Серкль Брюгге» обыграл на выезде «Андерлехт» (2:0), а ранее оказался на своем поле сильнее «Зюлте-Варегема» (3:1).

Информация для ставок

«Серкль Брюгге» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Остенде» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Серкль Брюгге» выиграл шесть из десяти домашних поединков с «Остенде»

Восемь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Статистика встреч между командами довольно сложная, поэтому определить победителя в этой встрече непростая задача. Рекомендуем выбрать ставку тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что у обеих команд будут отличные моменты для взятия ворот соперника.