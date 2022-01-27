«Серкль Брюгге» — «Остенде». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (29.01.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Серкль Брюгге», поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.55. Успех «Остенде» будет стоить 5.6 в букмекерской конторе Фонбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 4.4.
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завтра, 22:45
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.7. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.15. «Обе забьют» — 1.78, хотя бы одна команда не забьет – 1.97.
Форма команд
«Остенде» не показывает хороших результатов в последнее время и за пять предыдущих туров набрал всего четыре очка. Коллектив занимает 15 место и набрал только 24 очка, а поэтому придется больше думать о сохранении своего места на следующий сезон, чем о позиции в первой части турнирной таблицы. Встреча обещает быть сложной, ведь соперник находится в отличной физической форме. В последних двух поединках «Остенде» сыграл вничью с «Гентом» (1:1) и проиграл на своем поле «Антверпену» (1:2).
«Серкль Брюгге» выиграл несколько последних матчей и находится в зоне плей-офф. Команда набрала 34 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. Чтобы закрепиться на своем месте, коллектив и дальше обязан стабильно набирать очки. В прошлом туре чемпионата Бельгии «Серкль Брюгге» обыграл на выезде «Андерлехт» (2:0), а ранее оказался на своем поле сильнее «Зюлте-Варегема» (3:1).
Информация для ставок
- «Серкль Брюгге» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Восемь из десяти последних матчей «Остенде» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Серкль Брюгге» выиграл шесть из десяти домашних поединков с «Остенде»
- Восемь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Статистика встреч между командами довольно сложная, поэтому определить победителя в этой встрече непростая задача. Рекомендуем выбрать ставку тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что у обеих команд будут отличные моменты для взятия ворот соперника.