«Славия» Прага — «Серветт». Прогноз на матч Лиги Европы (14.12.2023)

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вчера, 08:35

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Славия». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «Серветта» оценивается по коэффициенту 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Славия» Прага отлично проводит нынешний групповой этап и заслуженно лидирует в группе, набрав уже 12 очков. Чтобы сохранить за собой первое место, чешскому коллективу достаточно сыграть минимум вничью, (при этом, чтобы Рома не выиграла с разницей больше, чем в четыре-пять мячей) или одержать победу над немотивированным соперником. Два последних матча «Славии» завершились домашней победой с «Млада-Болеслав» (2:0) и успехом в кубке страны в игре с «Градец-Кралове» (2:0).

«Серветт» точно не будет играть в плей-офф Лиги Европы, но стадия 1/16 Лиги Конференций уже швейцарцам гарантирована. Вероятнее всего, гости не будут тратить слишком много сил и сосредоточатся на поединках чемпионата, где им также предстоят нелегкие встречи, ведь они идут только четвертыми. Две последних игры «Серветта» завершились ничьими с «Янг Бойз» и «Лозанной» с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

«Славия» Прага выиграла восемь домашних матчей из десяти последних на своем поле

Три последних матча «Серветта» завершились с одинаковым счетом (1:1)

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Славия» выиграла три из пяти последних поединков у «Серветта»

Прогноз

«Славия» более мотивированная в этом матче и от хозяев стоит ждать агрессивной игры с целью быстрого достижения результата. Предлагаем сделать ставку на победу чешского клуба в первом тайме по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.