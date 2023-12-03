«Спортинг» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (04.12.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спортинг». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.18. Победа гостей оценивается по 14, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.6.
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сегодня, 23:15
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.
Форма команд
«Спортинг» борется за лидерство в чемпионате Португалии и делит первое место с «Бенфикой». Команда набрала 28 баллов и очень нуждается в очках, ведь конкуренты также стабильно набирают баллы. В поединке с командой из нижней части турнирной таблицы от хозяев ждут уверенной игры и победного результата. В прошлой игре Лиги Европы «Спортинг» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1), а в чемпионате уступил на выезде «Бенфике» (1:2).
«Жил Висенте» не хватает звезд с неба и главной целью ставит непопадание в зону вылета. Сейчас коллектив идет на 13 месте с 11 очками и вряд ли может рассчитывать на очки в выездном поединке с одним из лидеров чемпионата Португалии. Даже ничейный результат станет приятной сенсацией для гостей и неприятным сюрпризом для «Спортинга». В прошлой игре «Жил Висенте» обыграл на выезде «Серпа» (1:0), а ранее сыграл вничью с «Риу Аве» (1:1).
Информация для ставок
- «Спортинг» выиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти встреч «Жил Висенте» за последнее время закончились исходом «обе забьют»
- «Спортинг» выиграл четыре из пяти последних поединков с «Жил Висенте»
Прогноз
«Спортинг» играет на своем стадионе и вероятнее всего без особых проблем в этот раз справится со своим соперником. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.