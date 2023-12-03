«Спортинг» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (04.12.2022)

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вчера, 21:56

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спортинг». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.18. Победа гостей оценивается по 14, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Спортинг» борется за лидерство в чемпионате Португалии и делит первое место с «Бенфикой». Команда набрала 28 баллов и очень нуждается в очках, ведь конкуренты также стабильно набирают баллы. В поединке с командой из нижней части турнирной таблицы от хозяев ждут уверенной игры и победного результата. В прошлой игре Лиги Европы «Спортинг» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1), а в чемпионате уступил на выезде «Бенфике» (1:2).

«Жил Висенте» не хватает звезд с неба и главной целью ставит непопадание в зону вылета. Сейчас коллектив идет на 13 месте с 11 очками и вряд ли может рассчитывать на очки в выездном поединке с одним из лидеров чемпионата Португалии. Даже ничейный результат станет приятной сенсацией для гостей и неприятным сюрпризом для «Спортинга». В прошлой игре «Жил Висенте» обыграл на выезде «Серпа» (1:0), а ранее сыграл вничью с «Риу Аве» (1:1).

Информация для ставок

«Спортинг» выиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти встреч «Жил Висенте» за последнее время закончились исходом «обе забьют»

«Спортинг» выиграл четыре из пяти последних поединков с «Жил Висенте»

Прогноз

«Спортинг» играет на своем стадионе и вероятнее всего без особых проблем в этот раз справится со своим соперником. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.