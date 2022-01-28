«Стандард» — «Мехелен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (30.01.2022)

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вчера, 12:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Стандард». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно с коэффициентом 2.12. Победа «Мехелена» оценивается в 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Мехелен» не показывает стабильных результатов и чередует победы с поражениями в чемпионате. Коллектив набрал 33 очка и занимает девятое место в турнирной таблице всего на один пункт отставая от зоны плей-офф. Команда очень много пропускает (38 мячей), что говорит о необходимости дополнительной работы с линией обороны для тренерского штаба. В последнем туре чемпионата «Мехелен» проиграл «Андерлехту» (0:1), а ранее на своем поле оказался сильнее «Серен Юнайтед» (2:0).

«Стандард» после провальной середины сезона уже несколько матчей набирает очки и смог немного отдалиться от зоны вылета. Сейчас клуб занимает 12 место с набранными 28 очками и опережает ближайшего оппонента из зоны вылета на шесть пунктов. Чтобы укрепить свою позицию коллективу необходимо продолжить набирать баллы и обрести уверенность в своих силах. В двух поединках за последнее время «Стандард» обыграл «Эйпен» (2:0) и сыграл вничью с «Брюгге» (2:2).

Информация для ставок

«Мехелен» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Стандард» выиграл только два матча из десяти на своем стадионе в основное время

«Мехелен» выиграл три из четырех последних встреч со «Стандардом»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Стандард» в этом матче выглядит фаворитом, а «Мехелен» не может найти свою игру в последнее время. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Фонбет на победу «Стандарда». Коэффициент на данный исход составит 2.12.