«Стандард» — «Серкль Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (05.02.2022)

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вчера, 15:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворита в этом матче нет, а сделать ставку на победу каждой из команд можно по коэффициенту 2.65. В случае ничейного результата сыграет коэффициент 3.4

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Серкль Брюгге» только в прошлом туре прервал свою длительную серию без поражений, однако это не должно существенно повлиять на турнирное положение коллектива. Команда набрала 34 очка и занимает восьмое место в чемпионате Бельгии. В предстоящей встрече с командой из нижней части турнирной таблицы, футболисты будут иметь неплохие шансы побороться за очки и сохранить свою позиции в зоне плей-офф. В прошлом туре «Серкль Брюгге» проиграл «Остенде» (0:1), а ранее весьма неожиданно обыграл «Андерлехт» на выезде (2:0).

«Стандард» вышел на 12 место в турнирной таблице, однако ближайшая неудача может откинуть команду сразу на несколько мест назад. В активе клуба 28 баллов и тренерскому штабу следует поработать над линией обороны и реализацией моментов, чтобы исправить ситуацию и обезопасить себя от зоны вылета. В прошлом матче «Стандард» проиграл на своем поле «Мехелену» (1:2), а ранее обыграл на выезде «Эйпен» (2:0).

Информация для ставок

«Серкль Брюгге» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Стандард» одержал только одну победу в основное время на своем стадионе в десяти последних встречах

«Серкль Брюгге» проиграл четыре из пяти последних матчей «Стандарду»

Четыре из шести последних матчей между командами на поле «Стандарда» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Стандард» хорошо выступает в личных встречах с «Серкль Брюгге» и постарается продлить свою серию. Предполагаем, что хозяева одержат минимальную победу и наберут три очка. Сделать ставку на «Стандард» можно по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Фонбет.