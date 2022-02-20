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«Суонси» — «Борнмут». Прогноз на матч Чемпионшипа (22.02.2022)

вчера, 16:52

22 февраля 2022 года состоится поединок «Суонси — Борнмут». Эта игра пройдет в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Игра состоится на стадионе «Суонси». Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.223.372.38
Мелбет 3.17 3.42 2.34
1XBET 3.17 3.42 2.34
BetBoom 3.14 3.24 2.37

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Борнмут» по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа «Суонси» по 3.15. Дополнительная ставка — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.80.

Форма команд

«Суонси» идет в нынешнем сезоне на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 38 баллов. Клуб выиграл десять поединков, а также восемь раз играл вничью и проиграл в 13 встречах. Всего у «Суонси» 32 забитых и 43 пропущенных мяча. В последних встречах коллектив смотрится очень плохо — поражение «Шеффилда Юнайтед» со счетом 4:0, а также от «Сток Сити» 3:0 и победа над «Бристоль Сити» 3:1,

«Борнмут» идет в нынешнем сезоне на второй строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 58 баллов. У команды 17 побед, семь ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 49 голов и пропустил 26 мячей. В последних встречах «Борнмут» выглядит очень хорошо и регулярно набирает баллы — победы над «Блэкпулом» со счетом 1:2, а также над «Бирмингемом» 3:1 и над «Барнсли» 0:1.

Информация для ставок

  • «Борнмут» выиграл три матча из последних пяти
  • «Суонси» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Борнмута» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.80. В последних матчах эти команды неоднократно показывали, что умеют очень хорошо играть в атаку. Они заставляют своих соперников страдать, так как создают у их ворот множество опасных моментов. Грядущий поединок не станет исключением.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.62 1.77 2.14
Мелбет 1.80 2.12
1XBET 1.80 2.12
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:19
Победа или ничья команды гостей в этом матче. Удачи
3upacxd7zuhw
3upacxd7zuhw
вчера в 19:44
Футбольный клуб «Борнмут» одержит победу.
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a5hdgdbx6qf8
вчера в 19:42
Футбольный клуб «Борнмут» выиграет матч.
Mekail
Mekail
вчера в 17:27
В прошлом сезоне Суонси финишировал в топ-4 Чемпионшипа, и вел борьбу в стыках за выход в АПЛ. В нынешнем сезоне даже близко не показывает тот уровень. Последние матчи проводит нестабильно. Проигрывает Лутон Таун, и Халлу, а потом обыгрывает одного из лидеров — Блэкберн. В прошлом туре одержал победу над Бристоль Сити 3:1.Борнмут со старта сезона обозначил свои амбиции выйти в АПЛ. Команда была стабильна, уверена в себя, поэтому заслуженно лидировала. После случился серьезный спад. Борнмут не мог победить 6 туров. Конкуренты приблизились, и теперь позиции стали не такими безоговорочными. Но все же Борнмут вернул свою форму, а заодно и укрепил позиции. Сейчас занимает 2 место. Борнмут уже не так хорош, как в начале сезона. Особенно это касается выездных игр. Я считаю, что Суонси по силам взять очки в этом матче.
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