«Суонси» — «Борнмут». Прогноз на матч Чемпионшипа (22.02.2022)

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вчера, 16:52

22 февраля 2022 года состоится поединок «Суонси — Борнмут». Эта игра пройдет в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Игра состоится на стадионе «Суонси». Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Борнмут» по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа «Суонси» по 3.15. Дополнительная ставка — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.80.

Форма команд

«Суонси» идет в нынешнем сезоне на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 38 баллов. Клуб выиграл десять поединков, а также восемь раз играл вничью и проиграл в 13 встречах. Всего у «Суонси» 32 забитых и 43 пропущенных мяча. В последних встречах коллектив смотрится очень плохо — поражение «Шеффилда Юнайтед» со счетом 4:0, а также от «Сток Сити» 3:0 и победа над «Бристоль Сити» 3:1,

«Борнмут» идет в нынешнем сезоне на второй строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 58 баллов. У команды 17 побед, семь ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 49 голов и пропустил 26 мячей. В последних встречах «Борнмут» выглядит очень хорошо и регулярно набирает баллы — победы над «Блэкпулом» со счетом 1:2, а также над «Бирмингемом» 3:1 и над «Барнсли» 0:1.

Информация для ставок

«Борнмут» выиграл три матча из последних пяти

«Суонси» выиграл два матча из последних пяти

У «Борнмута» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.80. В последних матчах эти команды неоднократно показывали, что умеют очень хорошо играть в атаку. Они заставляют своих соперников страдать, так как создают у их ворот множество опасных моментов. Грядущий поединок не станет исключением.

