«Алавес» — «Хетафе». Прогноз на матч чемпионата Испании (18.05.2024)

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18 мая 2024, 12:55

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Алавесу», а коэффициент на их победу составляет 2.13. Успех «Хетафе» оценивается по коэффициенту 3.95 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.2

На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 1.7. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.15. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Алавес» идет на 11 месте, что является хорошим результатом для команды, которая только в этом сезоне вернулась в Ла Лигу. Команда отстает от нынешнего соперника всего на один пункт и в случае победы сможет его обойти в турнирной таблице и порадовать болельщиков. Два последних матча «Алавеса» завершились поражением от «Реала» (0:5) и домашней ничьей с «Жироной» (2:2).

«Хетафе» неплохо провел сезон и держался в середине турнирной таблицы, не давая поводов для беспокойства болельщикам. Сейчас команда занимает десятое место с 43 баллами и всего на пункт опережает «Алавес», поэтому будет любой ценой стараться как минимум не проиграть выездной поединок против своего конкурента. В двух последних поединках чемпионата Испании «Хетафе» проиграл мадридскому «Атлетико» (0:3) и «Кадису» (0:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Алавеса» завершились исходом «обе забьют»

«Хетафе» выиграл только два матча на выезде из десяти последних

Четыре из пяти поединков между клубами завершились ничьими

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обоим коллективам не хватает стабильности в последних матчах, поэтому игра вероятнее всего буде очень аккуратной. Предлагаем поставить на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.