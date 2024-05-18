«Алавес» — «Хетафе». Прогноз на матч чемпионата Испании (18.05.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Алавесу», а коэффициент на их победу составляет 2.13. Успех «Хетафе» оценивается по коэффициенту 3.95 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.2
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1 : 0
завершен
18 мая 2024, 22:00
суббота
На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 1.7. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.15. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.03.
Форма команд
«Алавес» идет на 11 месте, что является хорошим результатом для команды, которая только в этом сезоне вернулась в Ла Лигу. Команда отстает от нынешнего соперника всего на один пункт и в случае победы сможет его обойти в турнирной таблице и порадовать болельщиков. Два последних матча «Алавеса» завершились поражением от «Реала» (0:5) и домашней ничьей с «Жироной» (2:2).
«Хетафе» неплохо провел сезон и держался в середине турнирной таблицы, не давая поводов для беспокойства болельщикам. Сейчас команда занимает десятое место с 43 баллами и всего на пункт опережает «Алавес», поэтому будет любой ценой стараться как минимум не проиграть выездной поединок против своего конкурента. В двух последних поединках чемпионата Испании «Хетафе» проиграл мадридскому «Атлетико» (0:3) и «Кадису» (0:1).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Алавеса» завершились исходом «обе забьют»
- «Хетафе» выиграл только два матча на выезде из десяти последних
- Четыре из пяти поединков между клубами завершились ничьими
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Обоим коллективам не хватает стабильности в последних матчах, поэтому игра вероятнее всего буде очень аккуратной. Предлагаем поставить на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.